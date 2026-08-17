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СМИ: российские банки могут закрыть более двух тысяч офисов в 2026 году

СМИ: российские банки могут закрыть более двух тысяч офисов в 2026 году - 17.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: российские банки могут закрыть более двух тысяч офисов в 2026 году

Российские банки при сохранении текущих темпов сокращения офлайн-сети могут закрыть более 2,1 тысячи дополнительных офисов по итогам 2026 года, что станет... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:18+0300

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финансы

банки

россия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Российские банки при сохранении текущих темпов сокращения офлайн-сети могут закрыть более 2,1 тысячи дополнительных офисов по итогам 2026 года, что станет рекордным показателем за последние годы, сообщает газета "Известия". За январь-август кредитные организации закрыли 1370 дополнительных офисов, пишет издание. Сопоставимого сокращения за первые восемь месяцев как минимум за последние семь лет не было: предыдущий максимум составлял 894 офиса в 2021 году. "В среднем в этом году закрывалось по 196 офисов в месяц. Это примерно вдвое больше прошлогоднего уровня и самый высокий показатель как минимум за последние семь лет. Если такая скорость сохранится, к концу года банки могут ликвидировать около 2150 отделений", - пишет газета. Около 40% закрытых с начала года отделений приходится на Сбербанк - он ликвидировал почти 540 офисов, следует из данных Банка России, которые приводят "Известия". Основной причиной сокращения сети эксперты называют переход клиентов в цифровые каналы. Как пояснил изданию управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, большинство стандартных операций и финансовых услуг уже можно получить дистанционно, а потребность в работе с наличными в значительной степени закрывают банкоматы. При этом отказываться от офлайн-обслуживания полностью банки не планируют. В Альфа-банке до конца года намерены открыть 28 новых точек, о развитии сети также сообщили ВТБ и банк "Дом.РФ", отмечает газета. В перспективе число банковских офисов может сократиться еще сильнее. Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова допустила, что через пять лет их количество может уменьшиться в 2-2,5 раза - примерно до 12 тысяч отделений, однако из-за перебоев с интернетом темпы закрытия могут временно замедлиться.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия