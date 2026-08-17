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Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год
Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год - 17.08.2026, ПРАЙМ
Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год
Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год и более неизменными, а ставки по краткосрочным вкладам показали рост, сообщает финансовый... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:45+0300
2026-08-17T17:45+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год и более неизменными, а ставки по краткосрочным вкладам показали рост, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
Банк России в июле снизил ставку десятый раз подряд – на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
"Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, с начала августа банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год и более неизменными. При этом ставки по краткосрочным вкладам показали рост вопреки смягчению денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 по 17 августа 2026 года четыре банка из 20 произвели повышение ставок по вкладам: сроком на три месяца (+0,02 п.п.) и шесть месяцев (+0,03 п.п.). Лишь один банк из рейтинга произвел несущественное снижение процентов по вкладам. При этом средние ставки по вкладам от года и выше остались неизменными во всех банках из топ-20.
Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 крупных банков по состоянию на 17 августа достигает 19,00% (вклад сроком на три месяца), минимальная - 7% (вклад сроком на три года).
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банки, финансы, россия, банк россии
Банки, Финансы, РОССИЯ, Банк России
Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год
"Финуслуги": крупные банки сохраняют ставки со сроком на год и более неизменными
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Крупные российские банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год и более неизменными, а ставки по краткосрочным вкладам показали рост, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги".
Банк России в июле снизил ставку десятый раз подряд – на 0,25 процентного пункта, до 14% годовых.
"Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, с начала августа банки сохраняют ставки по вкладам со сроком на год и более неизменными. При этом ставки по краткосрочным вкладам показали рост вопреки смягчению денежно-кредитной политики Банка России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 3 по 17 августа 2026 года четыре банка из 20 произвели повышение ставок по вкладам: сроком на три месяца (+0,02 п.п.) и шесть месяцев (+0,03 п.п.). Лишь один банк из рейтинга произвел несущественное снижение процентов по вкладам. При этом средние ставки по вкладам от года и выше остались неизменными во всех банках из топ-20.
Максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-20 крупных банков по состоянию на 17 августа достигает 19,00% (вклад сроком на три месяца), минимальная - 7% (вклад сроком на три года).