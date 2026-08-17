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Московская биржа запускает репо с капитализацией процентов

Московская биржа запускает репо с капитализацией процентов - 17.08.2026, ПРАЙМ

Московская биржа запускает репо с капитализацией процентов

Московская биржа с 14 сентября 2026 года запускает новый режим сделок репо с центральным контрагентом (ЦК) с автоматической капитализацией процентов, сообщается | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T00:01+0300

2026-08-17T00:01+0300

2026-08-17T00:01+0300

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Московская биржа с 14 сентября 2026 года запускает новый режим сделок репо с центральным контрагентом (ЦК) с автоматической капитализацией процентов, сообщается в пресс-релизе торговой площадки. Операции будут проводиться в безадресном режиме ("стакан") по плавающей ставке с обеспечением клиринговыми сертификатами участия (КСУ).Участники торгов смогут выбрать один из двух индикаторов для расчета ставки: ключевую ставку Банка России или индекс денежного рынка RUSFAR, рассчитываемый Московской биржей. Плавающая ставка при заключении сделок будет складываться из выбранного индикатора и спреда, размер которого устанавливается сторонами сделки.Нововведение позволит участникам автоматически реинвестировать начисленные проценты по актуальной ставке в безадресном режиме с возможностью управлять сроком сделки в одностороннем порядке без необходимости ежедневного перезаключения договора репо.Сделки репо с центральным контрагентом по плавающим ставкам доступны на Московской бирже с 2023 года. За несколько лет открытая позиция в этом сегменте выросла до 2,7 триллиона рублей, заняв 25% всей открытой позиции с ЦК.Индекс RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), который будет доступен в качестве индикатора, рассчитывается на базе самого ликвидного сегмента денежного рынка — репо с ЦК с клиринговыми сертификатами участия. По данным биржи, это семейство индикаторов уже лежит в основе различных продуктов на рынках Московской биржи, включая биржевые паевые инвестиционные фонды и расчетные фьючерсные контракты.Новый режим сделок на денежном рынке позволит расширить возможности для участников и их клиентов, а также будет способствовать более активному использованию инструментов с плавающей ставкой для управления ликвидностью.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, биржа, репо, клиринг