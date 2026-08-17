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АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов

АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов - 17.08.2026, ПРАЙМ

АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложениями по мерам поддержки бизнеса,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:35+0300

2026-08-17T08:35+0300

2026-08-17T08:35+0300

бизнес

финансы

александр новак

акит

wildberries

корпорация мсп

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложениями по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА, следует из письма ассоциации, которое есть у РИА Новости. В последние недели атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак. В письме ассоциации отмечается, что эти события носят форс-мажорный характер, однако их последствия для добросовестных участников оборота требуют "выработки скоординированных и системных решений на уровне государства". АКИТ заявляет, что в настоящее время существующие инструменты поддержки ориентированы преимущественно на сегмент малого и среднего предпринимательства, а для бизнеса с большим оборотом компенсаторные механизмы отсутствуют. В ассоциации сформировали перечень из 10 первоочередных мер поддержки, охватывающих налоговое регулирование, финансовые инструменты, административные процедуры и страхование. Среди ключевых предложений - разрешить списывать утраченные товары как убытки, а также освободить от восстановления НДС по таким товарам при наличии официального подтверждения ущерба. Кроме того, ассоциация просит предоставить отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам на срок до года. Для восстановления оборотов предлагается организовать льготное кредитование через Корпорацию МСП, а также предусмотреть прямые выплаты из бюджета для компенсации убытков и кассовых разрывов. В дополнение АКИТ выступает за утверждение единой формы акта об утрате товара и создание государственно-частного механизма перестрахования террористических и военных рисков для логистических объектов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы, александр новак, акит, wildberries, корпорация мсп