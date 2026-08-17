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АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов
АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов - 17.08.2026, ПРАЙМ
АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложениями по мерам поддержки бизнеса,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:35+0300
2026-08-17T08:35+0300
2026-08-17T08:35+0300
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александр новак
акит
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корпорация мсп
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложениями по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА, следует из письма ассоциации, которое есть у РИА Новости. В последние недели атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак. В письме ассоциации отмечается, что эти события носят форс-мажорный характер, однако их последствия для добросовестных участников оборота требуют "выработки скоординированных и системных решений на уровне государства". АКИТ заявляет, что в настоящее время существующие инструменты поддержки ориентированы преимущественно на сегмент малого и среднего предпринимательства, а для бизнеса с большим оборотом компенсаторные механизмы отсутствуют. В ассоциации сформировали перечень из 10 первоочередных мер поддержки, охватывающих налоговое регулирование, финансовые инструменты, административные процедуры и страхование. Среди ключевых предложений - разрешить списывать утраченные товары как убытки, а также освободить от восстановления НДС по таким товарам при наличии официального подтверждения ущерба. Кроме того, ассоциация просит предоставить отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам на срок до года. Для восстановления оборотов предлагается организовать льготное кредитование через Корпорацию МСП, а также предусмотреть прямые выплаты из бюджета для компенсации убытков и кассовых разрывов. В дополнение АКИТ выступает за утверждение единой формы акта об утрате товара и создание государственно-частного механизма перестрахования террористических и военных рисков для логистических объектов.
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бизнес, финансы, александр новак, акит, wildberries, корпорация мсп
Бизнес, Финансы, Александр Новак, АКИТ, Wildberries, Корпорация МСП
АКИТ предложила меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов
АКИТ предложила Мишустину меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с предложениями по мерам поддержки бизнеса, пострадавшего от атак украинских БПЛА, следует из письма ассоциации, которое есть у РИА Новости.
В последние недели атакам украинских БПЛА подвергся целый ряд логистических центров Wildberries
. Маркетплейс реализует инициативы по поддержке пострадавших предпринимателей. Кроме того, проработать меры поддержки для них поручил в июле вице-премьер РФ Александр Новак
.
В письме ассоциации отмечается, что эти события носят форс-мажорный характер, однако их последствия для добросовестных участников оборота требуют "выработки скоординированных и системных решений на уровне государства".
АКИТ
заявляет, что в настоящее время существующие инструменты поддержки ориентированы преимущественно на сегмент малого и среднего предпринимательства, а для бизнеса с большим оборотом компенсаторные механизмы отсутствуют.
В ассоциации сформировали перечень из 10 первоочередных мер поддержки, охватывающих налоговое регулирование, финансовые инструменты, административные процедуры и страхование.
Среди ключевых предложений - разрешить списывать утраченные товары как убытки, а также освободить от восстановления НДС по таким товарам при наличии официального подтверждения ущерба. Кроме того, ассоциация просит предоставить отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам на срок до года.
Для восстановления оборотов предлагается организовать льготное кредитование через Корпорацию МСП
, а также предусмотреть прямые выплаты из бюджета для компенсации убытков и кассовых разрывов.
В дополнение АКИТ выступает за утверждение единой формы акта об утрате товара и создание государственно-частного механизма перестрахования террористических и военных рисков для логистических объектов.