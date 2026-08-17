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Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела
Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела - 17.08.2026, ПРАЙМ
Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела
Более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела с начала 2026 года, наиболее популярными направлениями являются сферы... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T10:07+0300
2026-08-17T10:07+0300
бизнес
россия
общество
минтруд
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела с начала 2026 года, наиболее популярными направлениями являются сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Более 130 тысяч социальных контрактов с охватом свыше 365 тысяч граждан заключены с начала 2026 года. Развитие своего дела – самое востребованное направление соцконтракта. Более 54 тысяч граждан (42%) организовывают бизнес благодаря этой мере поддержки", - рассказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в число наиболее популярных направлений вошли сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, занимающие почти 27% от всех контрактов на открытие своего дела. Также, по ее словам, традиционно востребована сфера красоты, занимающая более 22% контрактов на это направление. "Второе по популярности направление социального контракта – содействие в трудоустройстве. Его выбрали 41,8 тысячи человек (32%). Поддержку на развитие личного подсобного хозяйства получили почти 18,3 тысячи человек (14%). Порядка 15,7 тысячи контрактов помогли гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (12%)", - уточнили в министерстве. Социальный контракт могут заключать граждане, если среднедушевой доход в семье – меньше регионального прожиточного минимума на человека. Благодаря этой мере поддержки можно открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку на преодоление трудной жизненной ситуации.
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бизнес, россия, общество , минтруд
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Минтруд
10:07 17.08.2026
 
Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела

Баталина: свыше 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие бизнеса в 2026 году

© РИА Новости . Евгений КолотевМобильное приложение "Социальной контракт" на экране смартфона
Мобильное приложение Социальной контракт на экране смартфона - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Евгений Колотев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела с начала 2026 года, наиболее популярными направлениями являются сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Более 130 тысяч социальных контрактов с охватом свыше 365 тысяч граждан заключены с начала 2026 года. Развитие своего дела – самое востребованное направление соцконтракта. Более 54 тысяч граждан (42%) организовывают бизнес благодаря этой мере поддержки", - рассказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в число наиболее популярных направлений вошли сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, занимающие почти 27% от всех контрактов на открытие своего дела. Также, по ее словам, традиционно востребована сфера красоты, занимающая более 22% контрактов на это направление.
"Второе по популярности направление социального контракта – содействие в трудоустройстве. Его выбрали 41,8 тысячи человек (32%). Поддержку на развитие личного подсобного хозяйства получили почти 18,3 тысячи человек (14%). Порядка 15,7 тысячи контрактов помогли гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (12%)", - уточнили в министерстве.
Социальный контракт могут заключать граждане, если среднедушевой доход в семье – меньше регионального прожиточного минимума на человека. Благодаря этой мере поддержки можно открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку на преодоление трудной жизненной ситуации.
 
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