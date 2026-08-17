https://1prime.ru/20260817/biznes-872414585.html

Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела

Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела - 17.08.2026, ПРАЙМ

Более 54 тысяч россиян заключили соцконтракт на открытие собственного дела

Более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела с начала 2026 года, наиболее популярными направлениями являются сферы... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T10:07+0300

2026-08-17T10:07+0300

2026-08-17T10:07+0300

бизнес

россия

общество

минтруд

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872413916_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_9b98039d7ce684c5e9e3e8874dff4385.jpg

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Более 54 тысяч граждан России заключили соцконтракт на открытие собственного дела с начала 2026 года, наиболее популярными направлениями являются сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Более 130 тысяч социальных контрактов с охватом свыше 365 тысяч граждан заключены с начала 2026 года. Развитие своего дела – самое востребованное направление соцконтракта. Более 54 тысяч граждан (42%) организовывают бизнес благодаря этой мере поддержки", - рассказала Баталина, чьи слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в число наиболее популярных направлений вошли сферы производства, строительства и автомобильного обслуживания, занимающие почти 27% от всех контрактов на открытие своего дела. Также, по ее словам, традиционно востребована сфера красоты, занимающая более 22% контрактов на это направление. "Второе по популярности направление социального контракта – содействие в трудоустройстве. Его выбрали 41,8 тысячи человек (32%). Поддержку на развитие личного подсобного хозяйства получили почти 18,3 тысячи человек (14%). Порядка 15,7 тысячи контрактов помогли гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (12%)", - уточнили в министерстве. Социальный контракт могут заключать граждане, если среднедушевой доход в семье – меньше регионального прожиточного минимума на человека. Благодаря этой мере поддержки можно открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку на преодоление трудной жизненной ситуации.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , минтруд