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С рыбной компании Блиновской взыскали более 60 миллионов рублей

С рыбной компании Блиновской взыскали более 60 миллионов рублей - 17.08.2026, ПРАЙМ

С рыбной компании Блиновской взыскали более 60 миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы и ранее... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:43+0300

2026-08-17T13:43+0300

2026-08-17T13:43+0300

бизнес

москва

вологодская область

елена блиновская

уаз

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с вологодского ООО "Аквакультура", созданного для разведения рыбы и ранее принадлежавшего семье "королевы марафонов", более 61 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Финуправляющий Мария Ознобихина попросила суд признать недействительными "цепочку следующих взаимосвязанных сделок": десять договоров займа 2018-2021 годов, два соглашения об уступке прав требования от 30 марта 2022 года – между Блиновской и ее мужем Алексеем Блиновским и между ООО "Толиман" и Блиновским – и соглашение о предоставлении финансовой помощи от 31 марта 2022 года. По мнению Ознобихиной, сделки прикрывали дарение денежных средств в пользу "Аквакультуры" и совершались в тот период, когда у Блиновской уже были долги по налогам. Представитель "Аквакультуры" возразил, что деньги направлялись на развитие бизнеса. Суд полностью удовлетворил требования. Он также применил последствия недействительности сделок в виде взыскания с "Аквакультуры" более 61 миллиона рублей в конкурсную массу Блиновской. Ранее суды включили в конкурсную массу Блиновской имущество "Аквакультуры" – 10 земельных участков и четыре здания в Вологодской области, два трактора "Беларус", автомобили "Лада Ларгус" и УАЗ, два снегохода Yamaha и один "Буран", 11 моторных лодок, а также иные водные транспортные средства без двигателей (кроме весельных лодок). Суды согласились с доводами Ознобихиной, что "Аквакультура" финансировалась Блиновской за счет средств, получаемых за марафоны. По данным информационной системы "БИР-Аналитик", в ООО "Аквакультура" мужу Блиновской Алексею с 2017 по 2024 год принадлежало от 100% до 80% долей. Сейчас компания полностью принадлежит Наталии Миняевой. Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы в марте 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

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бизнес, москва, вологодская область, елена блиновская, уаз