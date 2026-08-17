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Боливия отменяет субсидии на дизель для крупных потребителей

Боливия отменяет субсидии на дизель для крупных потребителей - 17.08.2026, ПРАЙМ

Боливия отменяет субсидии на дизель для крупных потребителей

Боливия отменяет субсидии на дизель для крупных потребителей, цены на топливо вырастут на 100%, следует из слов главы администрации президента Фернандо Арамайо. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T17:19+0300

2026-08-17T17:19+0300

2026-08-17T17:19+0300

боливия

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 17 авг - ПРАЙМ. Боливия отменяет субсидии на дизель для крупных потребителей, цены на топливо вырастут на 100%, следует из слов главы администрации президента Фернандо Арамайо. "Мы устанавливаем цену в 18 боливиано (1,55 доллара - ред.), и она будет колебаться в соответствии с указом 5676. Так это работает во всем мире: посмотрите на колумбийскую, чилийскую и перуанскую модели. Другими словами, мы начинаем строить государство так, как оно всегда должно было функционировать", - сказал он журналистам. Как отмечается в самом указе, дизель "будет продаваться прямым клиентам и крупным потребителям по референтным ценам". Эта цена будет включать импортные расходы и налоги на продажу дизельного топлива. Регулирующий орган будет устанавливать референтные цены по специальной методологии. Цена на дизельное топливо, которая составляла 9,80 боливиано (0,84 доллара) за литр, теперь будет сохранена только для мелких потребителей, таких как общественный транспорт. Крупнейшими потребителями дизельного топлива и бензина в Боливии являются производители и предприятия агропромышленного сектора, расположенные в основном в департаменте Санта-Крус на востоке страны. Боливийское правительство импортирует большую часть продаваемого в стране дизеля по постоянно растущим ценам, но продает его внутри страны по регулируемым, низким ценам. По мнению властей, дефицит дизельного топлива и бензина в стране вызван контрабандой, поскольку топливо закупается по низким ценам и перепродается за границу по более высоким ценам. Арамайо заявил, что задача правительства состоит в том, чтобы гарантировать поставки топлива, не создавая чрезмерной нагрузки на национальный бюджет.

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боливия