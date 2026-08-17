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"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией - 17.08.2026, ПРАЙМ
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией
Великобритания все глубже втягивается в конфликт на Украине, что приближает страну к войне с Россией, пишет обозреватель издания The i Paper Энн Макэлвой. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:57+0300
2026-08-17T16:57+0300
2026-08-17T16:57+0300
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Великобритания все глубже втягивается в конфликт на Украине, что приближает страну к войне с Россией, пишет обозреватель издания The i Paper Энн Макэлвой."Мы больше не слышим разговоров о предотвращении "эскалации" с Россией, потому что эскалация уже произошла", — заявила она.Публицист подчеркнула, что оборона Великобритании и Европы финансируется из налогов, а многолетняя подпитка конфликта ложится непосильной ношей на госбюджет."Если Великобритания усилит свою вовлеченность, мы станем законной мишенью для возмездия", — уточнила она.По мнению эксперта, британская промышленность, энергосеть и инфраструктура крайне уязвимы для ответных ударов."Мы приблизились к войне с Россией в том смысле, который не поддается общепринятому определению, но это реальность", — заключила Макэлвой.
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великобритания, украина, европа, россия
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, РОССИЯ
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией
Макэлвой: втягиваясь в конфликт на Украине, Британия становится законной целью для России