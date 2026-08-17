Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/britaniya-872437848.html
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией - 17.08.2026, ПРАЙМ
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией
Великобритания все глубже втягивается в конфликт на Украине, что приближает страну к войне с Россией, пишет обозреватель издания The i Paper Энн Макэлвой. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:57+0300
2026-08-17T16:57+0300
великобритания
украина
европа
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635933_0:127:3072:1855_1920x0_80_0_0_4521142c46128b939cbdbca3cb099a7f.jpg
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Великобритания все глубже втягивается в конфликт на Украине, что приближает страну к войне с Россией, пишет обозреватель издания The i Paper Энн Макэлвой."Мы больше не слышим разговоров о предотвращении "эскалации" с Россией, потому что эскалация уже произошла", — заявила она.Публицист подчеркнула, что оборона Великобритании и Европы финансируется из налогов, а многолетняя подпитка конфликта ложится непосильной ношей на госбюджет.&quot;Если Великобритания усилит свою вовлеченность, мы станем законной мишенью для возмездия&quot;, — уточнила она.По мнению эксперта, британская промышленность, энергосеть и инфраструктура крайне уязвимы для ответных ударов."Мы приблизились к войне с Россией в том смысле, который не поддается общепринятому определению, но это реальность", — заключила Макэлвой.
https://1prime.ru/20260811/britaniya-872203545.html
великобритания
украина
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859635933_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_1c31f2eca91d3c25931dd07a859cd9aa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, украина, европа, россия
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, РОССИЯ
16:57 17.08.2026
 
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией

Макэлвой: втягиваясь в конфликт на Украине, Британия становится законной целью для России

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Великобритания все глубже втягивается в конфликт на Украине, что приближает страну к войне с Россией, пишет обозреватель издания The i Paper Энн Макэлвой.
"Мы больше не слышим разговоров о предотвращении "эскалации" с Россией, потому что эскалация уже произошла", — заявила она.
Публицист подчеркнула, что оборона Великобритании и Европы финансируется из налогов, а многолетняя подпитка конфликта ложится непосильной ношей на госбюджет.

"Если Великобритания усилит свою вовлеченность, мы станем законной мишенью для возмездия", — уточнила она.

По мнению эксперта, британская промышленность, энергосеть и инфраструктура крайне уязвимы для ответных ударов.
"Мы приблизились к войне с Россией в том смысле, который не поддается общепринятому определению, но это реальность", — заключила Макэлвой.
Эскадренный миноносец Военно-морских сил Великобритании Йорк - ПРАЙМ, 1920, 11.08.2026
"Не готовы к войне": в Британии признали слабость перед Россией
11 августа, 15:00
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАЕВРОПАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала