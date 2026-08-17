https://1prime.ru/20260817/chupa-chups-872438475.html

Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке

Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке - 17.08.2026, ПРАЙМ

Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке

Леденцы чупа-чупс в России будут маркировать кодами только на вторичной упаковке, то есть той, в которой леденцы поставляются в магазины, а не каждую отдельную... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T17:17+0300

2026-08-17T17:17+0300

2026-08-17T17:17+0300

бизнес

минпромторг

црпт

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872438475.jpg?1786976223

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Леденцы чупа-чупс в России будут маркировать кодами только на вторичной упаковке, то есть той, в которой леденцы поставляются в магазины, а не каждую отдельную конфету, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). Согласно правилам маркировки кондитерских изделий, чупа-чупсы должны были маркироваться в России в рамках системы "Честный знак" поштучно с 1 июля 2026 года. При этом в начале июня Минпромторг России предложил пойти навстречу бизнесу и отказаться от подобной маркировки карамели на палочке из-за особенностей упаковки таких изделий. "Теперь эта карамель выведена из-под действия правил. При этом вторичная потребительская упаковка по-прежнему подлежит маркировке, если код отсутствует на первичной упаковке", - пояснили в ЦРПТ. Таким образом, цепочка прослеживаемости при поставке в розницу не прерывается - код фактически переносится на уровень групповой упаковки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, минпромторг, црпт