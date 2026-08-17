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Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке
Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке - 17.08.2026, ПРАЙМ
Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке
Леденцы чупа-чупс в России будут маркировать кодами только на вторичной упаковке, то есть той, в которой леденцы поставляются в магазины, а не каждую отдельную... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:17+0300
2026-08-17T17:17+0300
бизнес
минпромторг
црпт
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Леденцы чупа-чупс в России будут маркировать кодами только на вторичной упаковке, то есть той, в которой леденцы поставляются в магазины, а не каждую отдельную конфету, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак"). Согласно правилам маркировки кондитерских изделий, чупа-чупсы должны были маркироваться в России в рамках системы "Честный знак" поштучно с 1 июля 2026 года. При этом в начале июня Минпромторг России предложил пойти навстречу бизнесу и отказаться от подобной маркировки карамели на палочке из-за особенностей упаковки таких изделий. "Теперь эта карамель выведена из-под действия правил. При этом вторичная потребительская упаковка по-прежнему подлежит маркировке, если код отсутствует на первичной упаковке", - пояснили в ЦРПТ. Таким образом, цепочка прослеживаемости при поставке в розницу не прерывается - код фактически переносится на уровень групповой упаковки.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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бизнес, минпромторг, црпт
Бизнес, Минпромторг, ЦРПТ
17:17 17.08.2026
 
Леденцы чупа-чупс будут маркировать только на вторичной упаковке

ЦРПТ: в России будут маркировать чупа-чупс кодами только на вторичной упаковке

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Леденцы чупа-чупс в России будут маркировать кодами только на вторичной упаковке, то есть той, в которой леденцы поставляются в магазины, а не каждую отдельную конфету, рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак").
Согласно правилам маркировки кондитерских изделий, чупа-чупсы должны были маркироваться в России в рамках системы "Честный знак" поштучно с 1 июля 2026 года. При этом в начале июня Минпромторг России предложил пойти навстречу бизнесу и отказаться от подобной маркировки карамели на палочке из-за особенностей упаковки таких изделий.
"Теперь эта карамель выведена из-под действия правил. При этом вторичная потребительская упаковка по-прежнему подлежит маркировке, если код отсутствует на первичной упаковке", - пояснили в ЦРПТ.
Таким образом, цепочка прослеживаемости при поставке в розницу не прерывается - код фактически переносится на уровень групповой упаковки.
 
БизнесМинпромторгЦРПТ
 
 
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