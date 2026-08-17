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Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1%

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1%

Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ увеличилась за второй квартал текущего года на 2,3 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 32,1%,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:51+0300

2026-08-17T16:51+0300

2026-08-17T16:51+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ увеличилась за второй квартал текущего года на 2,3 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 32,1%, свидетельствуют данные Банка России. А совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля в номинальном выражении снизился до 8,899 миллиарда долларов с 9,172 миллиарда кварталом ранее. Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).

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рынок, финансы, банк россии