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Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1%
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1%
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ увеличилась за второй квартал текущего года на 2,3 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 32,1%,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:51+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ увеличилась за второй квартал текущего года на 2,3 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 32,1%, свидетельствуют данные Банка России.
А совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля в номинальном выражении снизился до 8,899 миллиарда долларов с 9,172 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).
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рынок, финансы, банк россии
Рынок, Финансы, Банк России
Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1%
ЦБ: доля нерезидентов в еврооблигациях РФ за II квартал выросла до 32,1%
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ увеличилась за второй квартал текущего года на 2,3 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 32,1%, свидетельствуют данные Банка России.
А совокупно объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, на начало июля в номинальном выражении снизился до 8,899 миллиарда долларов с 9,172 миллиарда кварталом ранее.
Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года - 76,4% (объем вложений - 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года - 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).