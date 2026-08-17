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Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%

Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%

Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:48+0300

2026-08-17T13:48+0300

2026-08-17T13:48+0300

рынок

мировая экономика

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости. За месяц востребованность этой валюты в платежах выросла на 2,2 процентного пункта. При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого снизилась до минимальных с того же месяца 49,1% - за месяц показатель просел на 3 процентных пункта. Доля евро в международных расчетах также показала положительную динамику - в месячном выражении она увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 2,3%. Как и в случае доллара, показатель стал самым заметным с декабря прошлого года.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, мировая экономика