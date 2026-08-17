Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/dollar-872427071.html
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%
Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:48+0300
2026-08-17T13:48+0300
рынок
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25ff4e482833e42b02951d30e2222d70.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости. За месяц востребованность этой валюты в платежах выросла на 2,2 процентного пункта. При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого снизилась до минимальных с того же месяца 49,1% - за месяц показатель просел на 3 процентных пункта. Доля евро в международных расчетах также показала положительную динамику - в месячном выражении она увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 2,3%. Как и в случае доллара, показатель стал самым заметным с декабря прошлого года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567957_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8392732d87b4b06e4aa104afe0c941dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, мировая экономика
Рынок, Мировая экономика
13:48 17.08.2026
 
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%

Доля доллара в международных расчетах Китая в июле достигла рекордных 46,1%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости.
За месяц востребованность этой валюты в платежах выросла на 2,2 процентного пункта.
При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого снизилась до минимальных с того же месяца 49,1% - за месяц показатель просел на 3 процентных пункта.
Доля евро в международных расчетах также показала положительную динамику - в месячном выражении она увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 2,3%. Как и в случае доллара, показатель стал самым заметным с декабря прошлого года.
 
РынокМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала