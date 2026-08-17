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Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%
Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:48+0300
2026-08-17T13:48+0300
2026-08-17T13:48+0300
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мировая экономика
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости. За месяц востребованность этой валюты в платежах выросла на 2,2 процентного пункта. При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого снизилась до минимальных с того же месяца 49,1% - за месяц показатель просел на 3 процентных пункта. Доля евро в международных расчетах также показала положительную динамику - в месячном выражении она увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 2,3%. Как и в случае доллара, показатель стал самым заметным с декабря прошлого года.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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рынок, мировая экономика
Доля доллара в международных расчетах Китая выросла до 46,1%
Доля доллара в международных расчетах Китая в июле достигла рекордных 46,1%
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Доля доллара в международных расчетах Китая в июле поднялась до максимальных с декабря прошлого года 46,1% следует из данных государственного валютного управления страны, которые изучило РИА Новости.
За месяц востребованность этой валюты в платежах выросла на 2,2 процентного пункта.
При этом наиболее часто использовался для международных платежей юань, доля которого снизилась до минимальных с того же месяца 49,1% - за месяц показатель просел на 3 процентных пункта.
Доля евро в международных расчетах также показала положительную динамику - в месячном выражении она увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 2,3%. Как и в случае доллара, показатель стал самым заметным с декабря прошлого года.