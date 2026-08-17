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"Венс предупреждал": резервный доллар губит промышленность США - 17.08.2026, ПРАЙМ
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"Венс предупреждал": резервный доллар губит промышленность США
"Венс предупреждал": резервный доллар губит промышленность США - 17.08.2026, ПРАЙМ
"Венс предупреждал": резервный доллар губит промышленность США
Использование доллара в качестве мировой резервной валюты позволило США жить не по средствам, но при этом губит промышленную базу страны, пишет ИноСМИ со... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:17+0300
2026-08-17T14:17+0300
мировая экономика
сша
джей ди вэнс
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Использование доллара в качестве мировой резервной валюты позволило США жить не по средствам, но при этом губит промышленную базу страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на британское издание UnHerd. Автор статьи Джон Рэпли отмечает, что дешевый импорт и кредиты обогатили олигархов, но сделали жизнь рядовых американцев крайне затратной.Вице-президент США Джей Ди Вэнс в 2023 году, будучи сенатором, высказывал сомнения в пользе резервного статуса доллара. "Я не уверен, что статус резервной валюты действительно хорош для США… Он позволяет потреблять очень дешево", — заявлял он. Как отмечает автор, статус доллара позволил правительству США финансировать дефицит за счет мирового спроса на казначейские облигации, что подпитывало экономику и стимулировало импорт. Однако дешевый импорт привел к деиндустриализации, что, в свою очередь, стало причиной роста популизма.По мнению Вэнса, отказ от статуса резервной валюты приведет к резкому сокращению импорта, росту процентных ставок и снижению курса доллара, что вызовет краткосрочный инфляционный шок. В долгосрочной перспективе это могло бы способствовать возрождению промышленности, но потребует болезненной перестройки экономики.Несмотря на логику аргументов Вэнса, реализация такого сценария маловероятна из-за болезненных последствий для экономики, заключает UnHerd.
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мировая экономика, сша, джей ди вэнс, доллар сша
Мировая экономика, США, Джей Ди Вэнс, Доллар США
14:17 17.08.2026
 
"Венс предупреждал": резервный доллар губит промышленность США

UnHerd: статус доллара привел к деиндустриализации и росту популизма в США

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. VanceДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / J. D. Vance
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Использование доллара в качестве мировой резервной валюты позволило США жить не по средствам, но при этом губит промышленную базу страны, пишет ИноСМИ со ссылкой на британское издание UnHerd. Автор статьи Джон Рэпли отмечает, что дешевый импорт и кредиты обогатили олигархов, но сделали жизнь рядовых американцев крайне затратной.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в 2023 году, будучи сенатором, высказывал сомнения в пользе резервного статуса доллара.
"Я не уверен, что статус резервной валюты действительно хорош для США… Он позволяет потреблять очень дешево", — заявлял он.
Как отмечает автор, статус доллара позволил правительству США финансировать дефицит за счет мирового спроса на казначейские облигации, что подпитывало экономику и стимулировало импорт. Однако дешевый импорт привел к деиндустриализации, что, в свою очередь, стало причиной роста популизма.
По мнению Вэнса, отказ от статуса резервной валюты приведет к резкому сокращению импорта, росту процентных ставок и снижению курса доллара, что вызовет краткосрочный инфляционный шок. В долгосрочной перспективе это могло бы способствовать возрождению промышленности, но потребует болезненной перестройки экономики.
Несмотря на логику аргументов Вэнса, реализация такого сценария маловероятна из-за болезненных последствий для экономики, заключает UnHerd.
 
Мировая экономикаСШАДжей Ди ВэнсДоллар США
 
 
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