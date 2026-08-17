https://1prime.ru/20260817/dubay--872439133.html
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%
Дубайский портовый оператор DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% после доставки трех новых мобильных кранов в рамках... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:28+0300
2026-08-17T17:28+0300
2026-08-17T17:28+0300
бизнес
мировая экономика
сирия
дубай
dp world
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869544015_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_b9856a50bebde9e203382ba52407b3c9.jpg
ДУБАЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Дубайский портовый оператор DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% после доставки трех новых мобильных кранов в рамках модернизации его инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Компания DP World... завершила поставку трех мобильных портовых кранов (МПК), которые укрепят торговую инфраструктуру Сирии и поддержат восстановление экономики страны. Ожидается, что три крана увеличат пропускную способность порта Тартус примерно на 40%", - сообщается в пресс-релизе. В июле 2025 года DP World подписал соглашение об управлении портом Тартус с Управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии, по которому обязался инвестировать 800 миллионов долларов в развитие инфраструктуры порта.
сирия
дубай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869544015_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_20ba1367b99dbfd9cabeef326fc34024.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, мировая экономика, сирия, дубай, dp world
Бизнес, Мировая экономика, СИРИЯ, Дубай, DP World
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%
DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%