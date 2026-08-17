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Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%
Дубайский портовый оператор DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% после доставки трех новых мобильных кранов в рамках... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:28+0300
2026-08-17T17:28+0300
бизнес
мировая экономика
сирия
дубай
dp world
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ДУБАЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Дубайский портовый оператор DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% после доставки трех новых мобильных кранов в рамках модернизации его инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Компания DP World... завершила поставку трех мобильных портовых кранов (МПК), которые укрепят торговую инфраструктуру Сирии и поддержат восстановление экономики страны. Ожидается, что три крана увеличат пропускную способность порта Тартус примерно на 40%", - сообщается в пресс-релизе. В июле 2025 года DP World подписал соглашение об управлении портом Тартус с Управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии, по которому обязался инвестировать 800 миллионов долларов в развитие инфраструктуры порта.
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бизнес, мировая экономика, сирия, дубай, dp world
Бизнес, Мировая экономика, СИРИЯ, Дубай, DP World
17:28 17.08.2026
 
Дубай увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%

DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40%

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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ДУБАЙ, 17 авг - ПРАЙМ. Дубайский портовый оператор DP World увеличит пропускную способность сирийского порта Тартус на 40% после доставки трех новых мобильных кранов в рамках модернизации его инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"Компания DP World... завершила поставку трех мобильных портовых кранов (МПК), которые укрепят торговую инфраструктуру Сирии и поддержат восстановление экономики страны. Ожидается, что три крана увеличат пропускную способность порта Тартус примерно на 40%", - сообщается в пресс-релизе.
В июле 2025 года DP World подписал соглашение об управлении портом Тартус с Управлением морских портов и наземных погранпереходов Сирии, по которому обязался инвестировать 800 миллионов долларов в развитие инфраструктуры порта.
 
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