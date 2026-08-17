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Эксперт объяснил, почему россияне меньше едят хлеб и сладкое

Эксперт объяснил, почему россияне меньше едят хлеб и сладкое - 17.08.2026, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему россияне меньше едят хлеб и сладкое

Снижение потребления хлеба и сладкого россиянами, а также рост потребления мяса, овощей и фруктов отражает рост интереса россиян к здоровому питанию и здоровому | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:43+0300

2026-08-17T14:43+0300

2026-08-17T14:43+0300

бизнес

общество

нижегородская область

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Снижение потребления хлеба и сладкого россиянами, а также рост потребления мяса, овощей и фруктов отражает рост интереса россиян к здоровому питанию и здоровому образу жизни, прокомментировали опрошенные РИА Новости специалисты. По данным статистики, потребление хлеба в России в 2025 году снизилось по сравнению с 2006 годом в 1,8 раза и составило рекордно низкие 35 килограммов в среднем на человека в год. Потребление сахара и кондитерских изделий оказалось на минимуме с 2004 года - 28,3 килограмма; фруктов и ягод - выросло до рекордных с 2007 года 46,8 килограмма; а количество употребляемого мяса обновило исторический максимум и превысило 100 килограммов. "Снижение потребления такого хлеба и правда может отражать растущий интерес россиян к здоровому питанию и здоровому образу жизни: люди стараются сократить простые углеводы и "пустые" калории", - рассказала врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Алина Азизова. Она объяснила, что хлеб из сильно очищенной муки - довольно калорийный продукт, который не насыщает также хорошо, как белок или клетчатка. Но и отказываться от хлеба совсем не стоит. В качестве альтернативы подойдет цельнозерновой и ржаной хлеб - это источники клетчатки, витаминов группы В и микроэлементов. По словам руководителя сегмента "Умные цепи поставок" рабочей группы FoodNet ("Фуднет") Сергея Косогора, привычка россиян потреблять хлебобулочные изделия в период COVID-19 трансформировалась в потребление большего количества белковой пищи и овощей. Косогор также отметил, что тренд на белковою пищу в ряде регионов сохраняется, в том числе благодаря росту доходов на душу населения. А еще рост доходов стимулирует потребление овощей. Врач, эксперт "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад отметил, что в данных статистики "радует рост потребления мяса, мясопродуктов и молочных продуктов - основного источника качественного белка". Ранее замдиректора ВШГУ Президентской академии, экс-министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов рассказал агентству, что снижение потребления сахара россиянами - одна из наиболее позитивных тенденций последних лет в сфере общественного здоровья. Хотя говорить о кардинальном переломе пока преждевременно, очевидно, что пищевые привычки россиян постепенно меняются, сказал Мелик-Гусейнов.

нижегородская область

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бизнес, общество , нижегородская область