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Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность
Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность - 17.08.2026, ПРАЙМ
Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность
Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность из-за технической неисправности, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO). | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T10:12+0300
2026-08-17T10:12+0300
финляндия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность из-за технической неисправности, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO). "Из-за технической неисправности двух главных циркулярных насосов на "Олкилуото-3" энергоблок продолжит работать на стабильном уровне мощности около 1300 МВт (примерно 84% от полной мощности) в течение ближайших недель", - говорится в сообщении оператора. Как уточняет TVO, техническая неисправность не влияет на ядерную безопасность. Энергоблок будет работать на сниженной мощности до ежегодного останова, запланированного на 10 сентября. Первый и второй энергоблоки АЭС работают в нормальном режиме. АЭС "Олкилуото" располагается на западе страны. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии. Ранее в работе АЭС регулярно обнаруживались неисправности. В 2025 году первый энергоблок станции останавливал работу из-за повреждения трубы, ведущей к конденсатору, второй энергоблок прекращал работу из-за повышения влажности в генераторе турбинной установки. Также в прошлом году была утечка теплоносителя на третьем энергоблоке АЭС.
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финляндия
ФИНЛЯНДИЯ
10:12 17.08.2026
 
Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность

Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность из-за технической неисправности

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Третий энергоблок финской АЭС "Олкилуото" снизил мощность из-за технической неисправности, сообщила компания-оператор станции Teollisuuden Voima (TVO).
"Из-за технической неисправности двух главных циркулярных насосов на "Олкилуото-3" энергоблок продолжит работать на стабильном уровне мощности около 1300 МВт (примерно 84% от полной мощности) в течение ближайших недель", - говорится в сообщении оператора.
Как уточняет TVO, техническая неисправность не влияет на ядерную безопасность. Энергоблок будет работать на сниженной мощности до ежегодного останова, запланированного на 10 сентября. Первый и второй энергоблоки АЭС работают в нормальном режиме.
АЭС "Олкилуото" располагается на западе страны. Три действующих реактора производят примерно 30% потребляемой Финляндией энергии.
Ранее в работе АЭС регулярно обнаруживались неисправности. В 2025 году первый энергоблок станции останавливал работу из-за повреждения трубы, ведущей к конденсатору, второй энергоблок прекращал работу из-за повышения влажности в генераторе турбинной установки. Также в прошлом году была утечка теплоносителя на третьем энергоблоке АЭС.
 
ФИНЛЯНДИЯ
 
 
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