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Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna

Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna - 17.08.2026, ПРАЙМ

Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna

Норвежская энергетическая компания Equinor заключила соглашение о приобретении почти 88%-й доли в электростанции Lackawanna в штате Пенсильвания у фондов,... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T17:50+0300

2026-08-17T17:50+0300

2026-08-17T17:50+0300

бизнес

норвегия

equinor

blackrock

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor заключила соглашение о приобретении почти 88%-й доли в электростанции Lackawanna в штате Пенсильвания у фондов, управляемых принадлежащей BlackRock компанией Global Infrastructure Partners, цена сделки составит 940 миллионов долларов, следует из пресс-релиза Equinor. "Согласно окончательному соглашению, Equinor приобретет 87,71% акций класса А Lackawanna за 940 миллионов долларов с учетом возможного снижения покупной цены при закрытии сделки… В соответствии с соглашением Equinor приобретет долю в проекте Lackawanna у фондов, управляемых Global Infrastructure Partners, входящей в состав BlackRock", - говорится в сообщении. Мощность газовой электростанции Lackawanna составляет 1483 МВт. Она была построена Invenergy, крупнейшим в Северной Америке частным девелопером, владельцем и оператором энергетической структуры. Отмечается, что Invenergy продолжит управлять и эксплуатировать электростанцию. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.

норвегия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, норвегия, equinor, blackrock