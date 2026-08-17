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Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna
Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna - 17.08.2026, ПРАЙМ
Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna
Норвежская энергетическая компания Equinor заключила соглашение о приобретении почти 88%-й доли в электростанции Lackawanna в штате Пенсильвания у фондов,... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:50+0300
2026-08-17T17:50+0300
бизнес
норвегия
equinor
blackrock
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor заключила соглашение о приобретении почти 88%-й доли в электростанции Lackawanna в штате Пенсильвания у фондов, управляемых принадлежащей BlackRock компанией Global Infrastructure Partners, цена сделки составит 940 миллионов долларов, следует из пресс-релиза Equinor. "Согласно окончательному соглашению, Equinor приобретет 87,71% акций класса А Lackawanna за 940 миллионов долларов с учетом возможного снижения покупной цены при закрытии сделки… В соответствии с соглашением Equinor приобретет долю в проекте Lackawanna у фондов, управляемых Global Infrastructure Partners, входящей в состав BlackRock", - говорится в сообщении. Мощность газовой электростанции Lackawanna составляет 1483 МВт. Она была построена Invenergy, крупнейшим в Северной Америке частным девелопером, владельцем и оператором энергетической структуры. Отмечается, что Invenergy продолжит управлять и эксплуатировать электростанцию. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, норвегия, equinor, blackrock
Бизнес, НОРВЕГИЯ, Equinor, Blackrock
17:50 17.08.2026
 
Норвежская Equinor купит 88% электростанции Lackawanna

Норвежская Equinor приобретет 88% электростанции Lackawanna за 940 миллионов долларов

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor заключила соглашение о приобретении почти 88%-й доли в электростанции Lackawanna в штате Пенсильвания у фондов, управляемых принадлежащей BlackRock компанией Global Infrastructure Partners, цена сделки составит 940 миллионов долларов, следует из пресс-релиза Equinor.
"Согласно окончательному соглашению, Equinor приобретет 87,71% акций класса А Lackawanna за 940 миллионов долларов с учетом возможного снижения покупной цены при закрытии сделки… В соответствии с соглашением Equinor приобретет долю в проекте Lackawanna у фондов, управляемых Global Infrastructure Partners, входящей в состав BlackRock", - говорится в сообщении.
Мощность газовой электростанции Lackawanna составляет 1483 МВт. Она была построена Invenergy, крупнейшим в Северной Америке частным девелопером, владельцем и оператором энергетической структуры.
Отмечается, что Invenergy продолжит управлять и эксплуатировать электростанцию.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
 
БизнесНОРВЕГИЯEquinorBlackrock
 
 
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