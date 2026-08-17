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В ЕР призвали выработать правила применения налоговых льгот для фермеров
В ЕР призвали выработать правила применения налоговых льгот для фермеров - 17.08.2026, ПРАЙМ
В ЕР призвали выработать правила применения налоговых льгот для фермеров
"Единая Россия" призывает выработать четкие правила применения налоговых льгот для фермеров, которые работают в нескольких регионах и выбирают субъект с более... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:47+0300
2026-08-17T15:47+0300
2026-08-17T15:47+0300
россия
финансы
единая россия
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" призывает выработать четкие правила применения налоговых льгот для фермеров, которые работают в нескольких регионах и выбирают субъект с более выгодной налоговой ставкой, заявил РИА Новости член Генсовета ЕР, председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство" Александр Калинин.
По его словам, в партии считают недопустимыми налоговые доначисления для фермеров, которые выбирают регион с более выгодной ставкой ЕСХН.
"Аграрии, ведущие хозяйство сразу в нескольких субъектах, не должны узнавать о новых финансовых требованиях постфактум. Для таких случаев нужны четкие правила применения льгот. Выбор региона с лучшими условиями — законное право предпринимателя", - сказал Калинин.
По его словам, важно поощрять конкуренцию между регионами за фермеров и инвестиции.
"Регионы получают дополнительный стимул создавать комфортные условия для сельхозпроизводителей, развивать инфраструктуру и снижать административную нагрузку", - отметил он.
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россия, финансы, единая россия
РОССИЯ, Финансы, Единая Россия
В ЕР призвали выработать правила применения налоговых льгот для фермеров
"Единая Россия" призвала выработать правила применения налоговых льгот для фермеров
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Единая Россия" призывает выработать четкие правила применения налоговых льгот для фермеров, которые работают в нескольких регионах и выбирают субъект с более выгодной налоговой ставкой, заявил РИА Новости член Генсовета ЕР, председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство" Александр Калинин.
По его словам, в партии считают недопустимыми налоговые доначисления для фермеров, которые выбирают регион с более выгодной ставкой ЕСХН.
"Аграрии, ведущие хозяйство сразу в нескольких субъектах, не должны узнавать о новых финансовых требованиях постфактум. Для таких случаев нужны четкие правила применения льгот. Выбор региона с лучшими условиями — законное право предпринимателя", - сказал Калинин.
По его словам, важно поощрять конкуренцию между регионами за фермеров и инвестиции.
"Регионы получают дополнительный стимул создавать комфортные условия для сельхозпроизводителей, развивать инфраструктуру и снижать административную нагрузку", - отметил он.