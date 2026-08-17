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В ЕС выросли поставки сельхозпродукции из Армении

В ЕС выросли поставки сельхозпродукции из Армении - 17.08.2026, ПРАЙМ

В ЕС выросли поставки сельхозпродукции из Армении

Поставки ряда категорий сельскохозяйственной продукции из Армении в Евросоюз в мае-июне 2026 года выросли более чем в 2,6 раза по сравнению с аналогичным... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T18:33+0300

2026-08-17T18:33+0300

2026-08-17T18:33+0300

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БРЮССЕЛЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Поставки ряда категорий сельскохозяйственной продукции из Армении в Евросоюз в мае-июне 2026 года выросли более чем в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из подсчетов РИА Новости на основе последних данных Eurostat. Так, совокупная стоимость импорта Евросоюзом из Армении живых растений и цветов, овощей, фруктов и орехов, а также продуктов переработки овощей, фруктов и орехов в мае-июне текущего года составила порядка 1,06 миллиона евро. За аналогичный период 2025 года поставки этих категорий составляли всего около 401 тысячи евро. Таким образом, в стоимостном выражении импорт указанных категорий армянской сельхозпродукции в ЕС вырос примерно в 2,6 раза, или на 163%. Наибольший объем пришелся на продукты переработки овощей, фруктов и орехов - порядка 689 тысяч евро против 284 тысяч евро годом ранее. Поставки живых растений и цветов достигли 231 тысячи евро, фруктов и орехов - 131 тысячи евро, овощей - порядка 4 тысяч евро. Особенно заметный рост поставок живых растений и цветов пришелся на июнь: их стоимость составила почти 195 тысяч евро против 54 евро в июне прошлого года. При этом импорт переработанной плодоовощной продукции в мае достиг почти 457 тысяч евро против порядка 50 тысяч евро годом ранее. При подсчетах использовались товарные группы 06, 07, 08 и 20 Комбинированной номенклатуры ЕС, включающие соответственно живые растения и цветы, овощи, фрукты и орехи, а также продукты переработки овощей, фруктов, орехов и других частей растений. В целом импорт Евросоюза из Армении также вырос. Согласно данным Евростата, в мае-июне 2026 года ЕС импортировал армянских товаров на 114,2 миллиона евро против 78,6 миллиона евро за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объем импорта увеличился примерно на 45% в годовом выражении.

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сельское хозяйство, мировая экономика, армения, ес, евростат