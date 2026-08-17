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Цены на газ в Европе выросли на 2,3%

Цены на газ в Европе выросли на 2,3% - 17.08.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе выросли на 2,3%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 2,5%, поднявшись выше 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 24 июля, следует из данных... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:48+0300

2026-08-17T09:48+0300

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газ

торги

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром растут на 2,5%, поднявшись выше 750 долларов за тысячу кубометров впервые с 24 июля, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 743,7 доллара (+1,4%). А по состоянию на 9.27 мск показатель составлял 752,4 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 733,8 доллара за тысячу кубометров.Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, торги, европа, нидерланды, ближний восток, ice