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Число банкротств в ЕС выросло на 5,7% во втором квартале - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Число банкротств в ЕС выросло на 5,7% во втором квартале
Число банкротств в ЕС выросло на 5,7% во втором квартале - 17.08.2026, ПРАЙМ
Число банкротств в ЕС выросло на 5,7% во втором квартале
Увеличение случаев банкротств произошло в более чем половине секторов европейского бизнеса во втором квартале 2026 года, сообщило европейское статистическое... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:38+0300
2026-08-17T13:38+0300
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Увеличение случаев банкротств произошло в более чем половине секторов европейского бизнеса во втором квартале 2026 года, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. Число банкротств в странах Европейского союза увеличилось на 5,7% в квартальном выражении, положительная динамика наблюдалась в пяти из восьми секторов. Наибольший рост показателя был зафиксирован в сферах образования и социальных услуг (+21,1%), транспорта (+11,4%) и финансовых услуг (+6,8%), говорится в сообщении. При этом снижение банкротств наблюдалось в сфере услуг по проживанию и питанию (-2,6%), строительства (-1,7%) и торговли (-1,2%). Количество регистраций бизнеса в европейских странах во втором квартале снизилось на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольшее падение показателя зафиксировано в промышленности (-3,6%), в сфере услуг по проживанию и питанию (-3,4%), а также в образовании и социальных услугах (-3,2%). Количество регистраций бизнеса резко увеличилось в секторе информации и коммуникации (+8,8%), строительном секторе (1%), а сектор финансовых услуг не показал изменений показателя.
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мировая экономика, евростат
Мировая экономика, Евростат
13:38 17.08.2026
 
Число банкротств в ЕС выросло на 5,7% во втором квартале

Евростат: число банкротств произошло в более чем половине секторов европейского бизнеса

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Увеличение случаев банкротств произошло в более чем половине секторов европейского бизнеса во втором квартале 2026 года, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Число банкротств в странах Европейского союза увеличилось на 5,7% в квартальном выражении, положительная динамика наблюдалась в пяти из восьми секторов. Наибольший рост показателя был зафиксирован в сферах образования и социальных услуг (+21,1%), транспорта (+11,4%) и финансовых услуг (+6,8%), говорится в сообщении.
При этом снижение банкротств наблюдалось в сфере услуг по проживанию и питанию (-2,6%), строительства (-1,7%) и торговли (-1,2%).
Количество регистраций бизнеса в европейских странах во втором квартале снизилось на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Наибольшее падение показателя зафиксировано в промышленности (-3,6%), в сфере услуг по проживанию и питанию (-3,4%), а также в образовании и социальных услугах (-3,2%).
Количество регистраций бизнеса резко увеличилось в секторе информации и коммуникации (+8,8%), строительном секторе (1%), а сектор финансовых услуг не показал изменений показателя.
 
Мировая экономикаЕвростат
 
 
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