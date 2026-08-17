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Фальков пригласил представителей Малайзии принять участие в ВЭФ

Фальков пригласил представителей Малайзии принять участие в ВЭФ - 17.08.2026, ПРАЙМ

Фальков пригласил представителей Малайзии принять участие в ВЭФ

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пригласил представителей Малайзии принять участие в Восточном экономическом форуме, сообщил фонд... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:54+0300

2026-08-17T09:54+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков пригласил представителей Малайзии принять участие в Восточном экономическом форуме, сообщил фонд "Росконгресс". В четверг во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета состоялось пятое заседание Совместной Российско-Малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Валерий Фальков пригласил малайзийскую сторону принять участие в деловых мероприятиях, проводимых на территории России, среди них: Восточный экономический форум, который состоится 1-4 сентября во Владивостоке, Петербургский международный экономический форум-2027 и другие крупные международные конгрессно-выставочные события", - говорится в сообщении. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

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россия, мировая экономика, владивосток, малайзия, владимир путин, росконгресс, вэф