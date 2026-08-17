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ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру - 17.08.2026, ПРАЙМ
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям уже направлены запросы для оценки экономической | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:17+0300
2026-08-17T13:17+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям уже направлены запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования, говорится в сообщении ведомства.
В ФАС отметили, что мониторинг цен на строительные материалы находится на особом контроле ведомства. В ходе мониторинга, проводимого совместно ФАС, Минстроем и Минпромторгом РФ, был выявлен рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке.
"ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства… ФАС России направила производителям запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру", - говорится в сообщении.
"По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь – соотношение спроса и предложения. В текущем году увеличение строительной активности произошло в условиях низких складских запасов арматуры, обусловленных ожиданиями рынка", - указали в ФАС.
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россия, промышленность, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям направлены запросы
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям уже направлены запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования, говорится в сообщении ведомства.
В ФАС отметили, что мониторинг цен на строительные материалы находится на особом контроле ведомства. В ходе мониторинга, проводимого совместно ФАС, Минстроем и Минпромторгом РФ, был выявлен рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке.
"ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства… ФАС России направила производителям запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру", - говорится в сообщении.
"По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь – соотношение спроса и предложения. В текущем году увеличение строительной активности произошло в условиях низких складских запасов арматуры, обусловленных ожиданиями рынка", - указали в ФАС.