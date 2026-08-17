Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру - 17.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260817/fas-872425088.html
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру - 17.08.2026, ПРАЙМ
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям уже направлены запросы для оценки экономической | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:17+0300
2026-08-17T13:17+0300
россия
промышленность
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872425088.jpg?1786961821
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям уже направлены запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования, говорится в сообщении ведомства. В ФАС отметили, что мониторинг цен на строительные материалы находится на особом контроле ведомства. В ходе мониторинга, проводимого совместно ФАС, Минстроем и Минпромторгом РФ, был выявлен рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке. "ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства… ФАС России направила производителям запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру", - говорится в сообщении. "По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь – соотношение спроса и предложения. В текущем году увеличение строительной активности произошло в условиях низких складских запасов арматуры, обусловленных ожиданиями рынка", - указали в ФАС.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, промышленность, минпромторг
РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
13:17 17.08.2026
 
ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру

ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям направлены запросы

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует причины повышения цен на арматуру, производителям уже направлены запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования, говорится в сообщении ведомства.
В ФАС отметили, что мониторинг цен на строительные материалы находится на особом контроле ведомства. В ходе мониторинга, проводимого совместно ФАС, Минстроем и Минпромторгом РФ, был выявлен рост стоимости строительной арматуры на внутреннем рынке.
"ФАС проанализирует причины повышения цен на арматуру на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства… ФАС России направила производителям запросы для оценки экономической обоснованности ценообразования и причин повышения цен на арматуру", - говорится в сообщении.
"По данным участников отрасли, на повышение цен оказывает влияние совокупность факторов, в первую очередь – соотношение спроса и предложения. В текущем году увеличение строительной активности произошло в условиях низких складских запасов арматуры, обусловленных ожиданиями рынка", - указали в ФАС.
 
РОССИЯПромышленностьМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала