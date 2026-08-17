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Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС - 17.08.2026, ПРАЙМ
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне информации об обращении "Ленты" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:01+0300
2026-08-17T14:01+0300
бизнес
россия
"лента"
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне информации об обращении "Ленты" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить действия поставщика, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник утром газета "Известия" написала, что ритейлер "Лента" обратился в ФАС с просьбой проверить поставщика кормов для животных Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн" - на предмет злоупотребления доминирующим положением. По данным газеты, в заявлении "Лента" указала, что уже продолжительное время пытается заключить прямой договор с "Рускан Дистрибьюшн" на поставку кормов указанного бренда в сеть "Лента Зоомаркет". На данный момент товар поступает через дистрибьютора, которого выбрал поставщик, но прямые закупки, по оценке торговой сети, были бы выгоднее. "Запросов от ФАС не получали. Наша компания строго соблюдает все нормы российского законодательства и сейчас находится в процессе переговоров с "Лента Зоомаркет", - заявили РИА Новости в пресс-службе Royal Canin. Там отметили, что в настоящий момент продукция Royal Canin доступна потребителям для покупки онлайн и офлайн.
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бизнес, россия, "лента"
Бизнес, РОССИЯ, "Лента"
14:01 17.08.2026
 
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС

Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне обращения "Ленты" в ФАС

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПокупатель в гипермаркете "Лента"
Покупатель в гипермаркете Лента - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне информации об обращении "Ленты" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить действия поставщика, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник утром газета "Известия" написала, что ритейлер "Лента" обратился в ФАС с просьбой проверить поставщика кормов для животных Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн" - на предмет злоупотребления доминирующим положением.
По данным газеты, в заявлении "Лента" указала, что уже продолжительное время пытается заключить прямой договор с "Рускан Дистрибьюшн" на поставку кормов указанного бренда в сеть "Лента Зоомаркет". На данный момент товар поступает через дистрибьютора, которого выбрал поставщик, но прямые закупки, по оценке торговой сети, были бы выгоднее.
"Запросов от ФАС не получали. Наша компания строго соблюдает все нормы российского законодательства и сейчас находится в процессе переговоров с "Лента Зоомаркет", - заявили РИА Новости в пресс-службе Royal Canin.
Там отметили, что в настоящий момент продукция Royal Canin доступна потребителям для покупки онлайн и офлайн.
 
БизнесРОССИЯ"Лента"
 
 
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