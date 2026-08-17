https://1prime.ru/20260817/fas-872428123.html
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС - 17.08.2026, ПРАЙМ
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне информации об обращении "Ленты" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:01+0300
2026-08-17T14:01+0300
2026-08-17T14:01+0300
бизнес
россия
"лента"
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872428030_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d47c55dda614f97a161be2a953a9540.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне информации об обращении "Ленты" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить действия поставщика, сообщили РИА Новости в компании. В понедельник утром газета "Известия" написала, что ритейлер "Лента" обратился в ФАС с просьбой проверить поставщика кормов для животных Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн" - на предмет злоупотребления доминирующим положением. По данным газеты, в заявлении "Лента" указала, что уже продолжительное время пытается заключить прямой договор с "Рускан Дистрибьюшн" на поставку кормов указанного бренда в сеть "Лента Зоомаркет". На данный момент товар поступает через дистрибьютора, которого выбрал поставщик, но прямые закупки, по оценке торговой сети, были бы выгоднее. "Запросов от ФАС не получали. Наша компания строго соблюдает все нормы российского законодательства и сейчас находится в процессе переговоров с "Лента Зоомаркет", - заявили РИА Новости в пресс-службе Royal Canin. Там отметили, что в настоящий момент продукция Royal Canin доступна потребителям для покупки онлайн и офлайн.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/08/11/872428030_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_24e8aa08fd7140a2bddc2973353a797e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, "лента"
Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС
Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне обращения "Ленты" в ФАС
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Поставщик кормов Royal Canin не получал запросов от ФАС на фоне информации об обращении "Ленты" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить действия поставщика, сообщили РИА Новости в компании.
В понедельник утром газета "Известия" написала, что ритейлер "Лента
" обратился в ФАС с просьбой проверить поставщика кормов для животных Royal Canin - "Рускан Дистрибьюшн" - на предмет злоупотребления доминирующим положением.
По данным газеты, в заявлении "Лента" указала, что уже продолжительное время пытается заключить прямой договор с "Рускан Дистрибьюшн" на поставку кормов указанного бренда в сеть "Лента Зоомаркет". На данный момент товар поступает через дистрибьютора, которого выбрал поставщик, но прямые закупки, по оценке торговой сети, были бы выгоднее.
"Запросов от ФАС не получали. Наша компания строго соблюдает все нормы российского законодательства и сейчас находится в процессе переговоров с "Лента Зоомаркет", - заявили РИА Новости в пресс-службе Royal Canin.
Там отметили, что в настоящий момент продукция Royal Canin доступна потребителям для покупки онлайн и офлайн.