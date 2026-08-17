https://1prime.ru/20260817/finupravljajuschij-872440381.html
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна - 17.08.2026, ПРАЙМ
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна
Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:54+0300
2026-08-17T17:54+0300
2026-08-17T17:54+0300
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872440381.jpg?1786978493
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По имеющимся у финансового управляющего документам выявлены признаки преднамеренного банкротства", - говорится в сообщении финуправляющего Олега Дмитриева на Федресурсе, опубликованном по результатам финансового анализа.
В сообщении также сказано, что основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют, "выявлены сделки, не соответствующие действующему законодательству РФ" и, наоборот, не выявлены источники погашения требований кредиторов "в полном объеме единовременно и в срок 36 месяцев в процедуре реализации имущества гражданина".
Суд в марте 2025 года признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна
Финансовый управляющий Аганбегяна выявил признаки преднамеренного банкротства
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По имеющимся у финансового управляющего документам выявлены признаки преднамеренного банкротства", - говорится в сообщении финуправляющего Олега Дмитриева на Федресурсе, опубликованном по результатам финансового анализа.
В сообщении также сказано, что основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют, "выявлены сделки, не соответствующие действующему законодательству РФ" и, наоборот, не выявлены источники погашения требований кредиторов "в полном объеме единовременно и в срок 36 месяцев в процедуре реализации имущества гражданина".
Суд в марте 2025 года признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".