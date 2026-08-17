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Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна - 17.08.2026, ПРАЙМ
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна
Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:54+0300
2026-08-17T17:54+0300
финансы
банки
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. "По имеющимся у финансового управляющего документам выявлены признаки преднамеренного банкротства", - говорится в сообщении финуправляющего Олега Дмитриева на Федресурсе, опубликованном по результатам финансового анализа. В сообщении также сказано, что основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют, "выявлены сделки, не соответствующие действующему законодательству РФ" и, наоборот, не выявлены источники погашения требований кредиторов "в полном объеме единовременно и в срок 36 месяцев в процедуре реализации имущества гражданина". Суд в марте 2025 года признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".
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192
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финансы, банки
Финансы, Банки
17:54 17.08.2026
 
Финуправляющий выявил признаки преднамеренного банкротства Аганбегяна

Финансовый управляющий Аганбегяна выявил признаки преднамеренного банкротства

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Финансовый управляющий признанного банкротом бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна выявил признаки его преднамеренного банкротства, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"По имеющимся у финансового управляющего документам выявлены признаки преднамеренного банкротства", - говорится в сообщении финуправляющего Олега Дмитриева на Федресурсе, опубликованном по результатам финансового анализа.
В сообщении также сказано, что основания для проведения проверки наличия признаков фиктивного банкротства отсутствуют, "выявлены сделки, не соответствующие действующему законодательству РФ" и, наоборот, не выявлены источники погашения требований кредиторов "в полном объеме единовременно и в срок 36 месяцев в процедуре реализации имущества гражданина".
Суд в марте 2025 года признал Аганбегяна банкротом и открыл процедуру реализации его имущества. Начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – суд ввел в сентябре 2024 года по заявлению банка "Траст".
 
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