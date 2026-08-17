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Цены на газ в Европе опустились до 734 долларов

Цены на газ в Европе опустились до 734 долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе опустились до 734 долларов

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем отыграли утренний рост и опустились до 734 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:53+0300

2026-08-17T14:53+0300

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газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник днем отыграли утренний рост и опустились до 734 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 743,7 доллара (+1,4%). По состоянию на 9.18 мск показатель составлял 750,6 доллара (+2,3%), а на 14.31 мск - 734,3 доллара (+0,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 733,8 доллара за тысячу кубометров. Стоимость газа ранее в понедельник поднималась выше 750 долларов впервые с 24 июля. Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию газа в Европе. Средние биржевые цены за март в итоге выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. Все эти месяцы котировки остаются волатильными. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

европа

нидерланды

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газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice