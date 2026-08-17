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В Германии понизился уровень заполненности газохранилищ - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В Германии понизился уровень заполненности газохранилищ
В Германии понизился уровень заполненности газохранилищ - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Германии понизился уровень заполненности газохранилищ
Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас ниже, чем в предыдущие годы, пишет газета Allgäuer Zeitung со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T20:31+0300
2026-08-17T20:31+0300
газ
мировая экономика
германия
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БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас ниже, чем в предыдущие годы, пишет газета Allgäuer Zeitung со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE). "В настоящее время уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 49,68%... (по состоянию на 17 августа 2026 года, 12.55 (13.55 мск - ред.)). Это ниже, чем в предыдущие годы на тот же момент", - говорится в публикации. Директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн ранее заявил, что Германия рискует остаться без гарантированного газоснабжения зимой из-за слишком низкого уровня заполнения хранилищ.
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газ, мировая экономика, германия, фрг, европа
Газ, Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ФРГ, ЕВРОПА
20:31 17.08.2026
 
В Германии понизился уровень заполненности газохранилищ

Allg uer eitung: уровень заполненности газохранилищ в ФРГ ниже, чем в предыдущие годы

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БЕРЛИН, 17 авг - ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ сейчас ниже, чем в предыдущие годы, пишет газета Allgäuer Zeitung со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
"В настоящее время уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 49,68%... (по состоянию на 17 августа 2026 года, 12.55 (13.55 мск - ред.)). Это ниже, чем в предыдущие годы на тот же момент", - говорится в публикации.
Директор объединения операторов немецких хранилищ газа и водорода Initiative Energien Speichern e. V. (INES) Себастьян Хайнерманн ранее заявил, что Германия рискует остаться без гарантированного газоснабжения зимой из-за слишком низкого уровня заполнения хранилищ.
 
ГазМировая экономикаГЕРМАНИЯФРГЕВРОПА
 
 
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