https://1prime.ru/20260817/google--872441890.html

Google зарегистрировала в России три товарных знака

Google зарегистрировала в России три товарных знака - 17.08.2026, ПРАЙМ

Google зарегистрировала в России три товарных знака

Американская компания Google зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип AI Edge Gallery – мобильного приложения с функциями ИИ, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T18:32+0300

2026-08-17T18:32+0300

2026-08-17T18:32+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип AI Edge Gallery – мобильного приложения с функциями ИИ, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, заявки на регистрацию трех товарных знаков, среди которых логотипы AI Edge Gallery, Meridian и изображение цветных кругов в цветах Google были поданы в ведомство в августе и сентябре 2025 года. Роспатент в августе 2026 года принял решение зарегистрировать товарные знаки. В качестве правообладателя указана компания Google LLC. Под этими товарными знаками компания сможет предлагать российским пользователям оборудование, программное обеспечение, предоставлять доступ к онлайн-порталу. Вместе с тем американская компания Google LLC с 2022 года официально не осуществляет деятельность в России. В 2023 году ее российское подразделение ООО "Гугл" было признано банкротом, идет конкурсное производство. Кроме того, судами компании Google LLC назначены множество штрафов за неудаление на ее интернет-ресурсах информации, распространение которой запрещено в России.

https://1prime.ru/20260812/google--872236982.html

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бизнес, технологии, россия, роспатент, гугл