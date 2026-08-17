https://1prime.ru/20260817/google--872441890.html
Google зарегистрировала в России три товарных знака
Google зарегистрировала в России три товарных знака - 17.08.2026, ПРАЙМ
Google зарегистрировала в России три товарных знака
Американская компания Google зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип AI Edge Gallery – мобильного приложения с функциями ИИ, следует из... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T18:32+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип AI Edge Gallery – мобильного приложения с функциями ИИ, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Согласно документам, заявки на регистрацию трех товарных знаков, среди которых логотипы AI Edge Gallery, Meridian и изображение цветных кругов в цветах Google были поданы в ведомство в августе и сентябре 2025 года. Роспатент в августе 2026 года принял решение зарегистрировать товарные знаки. В качестве правообладателя указана компания Google LLC. Под этими товарными знаками компания сможет предлагать российским пользователям оборудование, программное обеспечение, предоставлять доступ к онлайн-порталу. Вместе с тем американская компания Google LLC с 2022 года официально не осуществляет деятельность в России. В 2023 году ее российское подразделение ООО "Гугл" было признано банкротом, идет конкурсное производство. Кроме того, судами компании Google LLC назначены множество штрафов за неудаление на ее интернет-ресурсах информации, распространение которой запрещено в России.
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бизнес, технологии, россия, роспатент, гугл
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, Роспатент, Гугл
Google зарегистрировала в России три товарных знака
Google зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип мобильного приложения
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Американская компания Google зарегистрировала в России три товарных знака, включая логотип AI Edge Gallery – мобильного приложения с функциями ИИ, следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости.
Согласно документам, заявки на регистрацию трех товарных знаков, среди которых логотипы AI Edge Gallery, Meridian и изображение цветных кругов в цветах Google были поданы в ведомство в августе и сентябре 2025 года.
Роспатент
в августе 2026 года принял решение зарегистрировать товарные знаки. В качестве правообладателя указана компания Google LLC.
Под этими товарными знаками компания сможет предлагать российским пользователям оборудование, программное обеспечение, предоставлять доступ к онлайн-порталу.
Вместе с тем американская компания Google LLC с 2022 года официально не осуществляет деятельность в России. В 2023 году ее российское подразделение ООО "Гугл
" было признано банкротом, идет конкурсное производство. Кроме того, судами компании Google LLC назначены множество штрафов за неудаление на ее интернет-ресурсах информации, распространение которой запрещено в России.
Google оштрафовали за неудаление запрещенной информации