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В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации
В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:48+0300
2026-08-17T17:48+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянке. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время при эвакуации автомобиля помимо штрафа за парковку человек обязан оплатить перемещение машины на штрафстоянку и ее хранение, а размер этих расходов зависит от установленных в регионе тарифов и продолжительности хранения автомобиля. "Проектом федерального закона… предлагается освободить граждан от обязанности оплачивать перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Расходы на эти цели предлагается осуществлять за счет бюджета региона, на территории которого задержано транспортное средство. Депутаты уточнили, что плата за перемещение и хранение задержанного автомобиля не является административным наказанием, поэтому освобождение от их оплаты не отменяет и не смягчает установленную законом ответственность за совершенное правонарушение: человек по-прежнему обязан уплатить штраф, а автомобиль при наличии предусмотренных законом оснований может быть задержан и перемещен на специализированную стоянку. Принятие проекта, как отмечают авторы, направлено на улучшение положения людей и снижение дополнительных расходов, возникающих при задержании транспортных средств, а освобождение от оплаты эвакуации и хранения позволит снять с водителей и владельцев автомобилей существенную сопутствующую финансовую нагрузку, не затрагивая действующий механизм административной ответственности.
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бизнес, общество
Бизнес, Общество
17:48 17.08.2026
 
В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации

Депутаты предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения автомобилей

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянке.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время при эвакуации автомобиля помимо штрафа за парковку человек обязан оплатить перемещение машины на штрафстоянку и ее хранение, а размер этих расходов зависит от установленных в регионе тарифов и продолжительности хранения автомобиля.
"Проектом федерального закона… предлагается освободить граждан от обязанности оплачивать перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Расходы на эти цели предлагается осуществлять за счет бюджета региона, на территории которого задержано транспортное средство.
Депутаты уточнили, что плата за перемещение и хранение задержанного автомобиля не является административным наказанием, поэтому освобождение от их оплаты не отменяет и не смягчает установленную законом ответственность за совершенное правонарушение: человек по-прежнему обязан уплатить штраф, а автомобиль при наличии предусмотренных законом оснований может быть задержан и перемещен на специализированную стоянку.
Принятие проекта, как отмечают авторы, направлено на улучшение положения людей и снижение дополнительных расходов, возникающих при задержании транспортных средств, а освобождение от оплаты эвакуации и хранения позволит снять с водителей и владельцев автомобилей существенную сопутствующую финансовую нагрузку, не затрагивая действующий механизм административной ответственности.
 
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