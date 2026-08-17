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В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации

В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации - 17.08.2026, ПРАЙМ

В Госдуме предложили освободить водителей от оплаты эвакуации

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T17:48+0300

2026-08-17T17:48+0300

2026-08-17T17:48+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освободить водителей от оплаты эвакуации и хранения автомобилей на штрафстоянке. Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время при эвакуации автомобиля помимо штрафа за парковку человек обязан оплатить перемещение машины на штрафстоянку и ее хранение, а размер этих расходов зависит от установленных в регионе тарифов и продолжительности хранения автомобиля. "Проектом федерального закона… предлагается освободить граждан от обязанности оплачивать перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранение", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Расходы на эти цели предлагается осуществлять за счет бюджета региона, на территории которого задержано транспортное средство. Депутаты уточнили, что плата за перемещение и хранение задержанного автомобиля не является административным наказанием, поэтому освобождение от их оплаты не отменяет и не смягчает установленную законом ответственность за совершенное правонарушение: человек по-прежнему обязан уплатить штраф, а автомобиль при наличии предусмотренных законом оснований может быть задержан и перемещен на специализированную стоянку. Принятие проекта, как отмечают авторы, направлено на улучшение положения людей и снижение дополнительных расходов, возникающих при задержании транспортных средств, а освобождение от оплаты эвакуации и хранения позволит снять с водителей и владельцев автомобилей существенную сопутствующую финансовую нагрузку, не затрагивая действующий механизм административной ответственности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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