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Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками
Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками - 17.08.2026, ПРАЙМ
Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками
Стоимость государственных заимствований в ряде развитых экономик достигла самого высокого уровня с финансового кризиса 2008 года, пишет The Guardian. Инвесторы... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T22:10+0300
2026-08-17T22:12+0300
экономика
банк японии
ближний восток
дональд трамп
рынок
мировая экономика
япония
франция
the guardian
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Стоимость государственных заимствований в ряде развитых экономик достигла самого высокого уровня с финансового кризиса 2008 года, пишет The Guardian. Инвесторы опасаются, что кризис на Ближнем Востоке сохранит устойчиво высокую инфляцию, что заставляет центральные банки ужесточать политику.Доходность 30-летних французских облигаций выросла до 4,8558% — максимума с сентября 2008 года. Доходность 10-летних облигаций Франции достигла 4,0516% — рекорда с июня 2009 года. Эквивалентные немецкие бумаги поднялись до 3,2138% — самой высокой отметки с 2011 года.Долгосрочные заимствования правительства США также достигли максимума: доходность 30-летних казначейских облигаций выросла до 5,29% — это самый высокий уровень с 2007 года, когда разразился кредитный кризис, предшествовавший обвалу 2008 года.В Японии доходность 10-летних государственных облигаций (JGB) достигла 2,93% — максимума с сентября 1996 года. Инвесторы ожидают, что Банку Японии придется повысить ставки уже в сентябре, чтобы поддержать иену."Постоянная слабость иены и давление на инфляцию укрепляют аргументы для действий, — заявил главный технический аналитик IG Аксель Рудольф. — Рынок облигаций Японии явно становится менее снисходительным, и Банк Японии, возможно, вскоре должен выбрать между поддержкой хрупкой экономики и сдерживанием инфляции".Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке поднял цены на нефть на 6% на прошлой неделе. Дональд Трамп вновь пригрозил бомбить Оман, если это помешает его попыткам завершить войну. Денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре почти в 85%. Цены на гособлигации Великобритании и Италии также снизились на фоне роста доходности.
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банк японии, ближний восток, дональд трамп, рынок, мировая экономика, япония, франция, the guardian, ецб
Экономика, Банк Японии, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Рынок, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ФРАНЦИЯ, The Guardian, ЕЦБ
22:10 17.08.2026 (обновлено: 22:12 17.08.2026)
 
Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками

The Guardian: гособлигации США, Франции и Японии бьют рекорды на фоне войны с Ираном

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкБанкноты евро, долларов США и китайских юаней
Банкноты евро, долларов США и китайских юаней - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Стоимость государственных заимствований в ряде развитых экономик достигла самого высокого уровня с финансового кризиса 2008 года, пишет The Guardian. Инвесторы опасаются, что кризис на Ближнем Востоке сохранит устойчиво высокую инфляцию, что заставляет центральные банки ужесточать политику.
Доходность 30-летних французских облигаций выросла до 4,8558% — максимума с сентября 2008 года. Доходность 10-летних облигаций Франции достигла 4,0516% — рекорда с июня 2009 года. Эквивалентные немецкие бумаги поднялись до 3,2138% — самой высокой отметки с 2011 года.
Долгосрочные заимствования правительства США также достигли максимума: доходность 30-летних казначейских облигаций выросла до 5,29% — это самый высокий уровень с 2007 года, когда разразился кредитный кризис, предшествовавший обвалу 2008 года.
В Японии доходность 10-летних государственных облигаций (JGB) достигла 2,93% — максимума с сентября 1996 года. Инвесторы ожидают, что Банку Японии придется повысить ставки уже в сентябре, чтобы поддержать иену.
"Постоянная слабость иены и давление на инфляцию укрепляют аргументы для действий, — заявил главный технический аналитик IG Аксель Рудольф. — Рынок облигаций Японии явно становится менее снисходительным, и Банк Японии, возможно, вскоре должен выбрать между поддержкой хрупкой экономики и сдерживанием инфляции".
Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке поднял цены на нефть на 6% на прошлой неделе. Дональд Трамп вновь пригрозил бомбить Оман, если это помешает его попыткам завершить войну. Денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре почти в 85%. Цены на гособлигации Великобритании и Италии также снизились на фоне роста доходности.
 
ЭкономикаБанк ЯпонииБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампРынокМировая экономикаЯПОНИЯФРАНЦИЯThe GuardianЕЦБ
 
 
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