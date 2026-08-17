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Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками

Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками - 17.08.2026, ПРАЙМ

Долг дорожает: мир платит за войну рекордными ставками

Стоимость государственных заимствований в ряде развитых экономик достигла самого высокого уровня с финансового кризиса 2008 года, пишет The Guardian. Инвесторы... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T22:10+0300

2026-08-17T22:10+0300

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экономика

банк японии

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дональд трамп

рынок

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япония

франция

the guardian

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Стоимость государственных заимствований в ряде развитых экономик достигла самого высокого уровня с финансового кризиса 2008 года, пишет The Guardian. Инвесторы опасаются, что кризис на Ближнем Востоке сохранит устойчиво высокую инфляцию, что заставляет центральные банки ужесточать политику.Доходность 30-летних французских облигаций выросла до 4,8558% — максимума с сентября 2008 года. Доходность 10-летних облигаций Франции достигла 4,0516% — рекорда с июня 2009 года. Эквивалентные немецкие бумаги поднялись до 3,2138% — самой высокой отметки с 2011 года.Долгосрочные заимствования правительства США также достигли максимума: доходность 30-летних казначейских облигаций выросла до 5,29% — это самый высокий уровень с 2007 года, когда разразился кредитный кризис, предшествовавший обвалу 2008 года.В Японии доходность 10-летних государственных облигаций (JGB) достигла 2,93% — максимума с сентября 1996 года. Инвесторы ожидают, что Банку Японии придется повысить ставки уже в сентябре, чтобы поддержать иену."Постоянная слабость иены и давление на инфляцию укрепляют аргументы для действий, — заявил главный технический аналитик IG Аксель Рудольф. — Рынок облигаций Японии явно становится менее снисходительным, и Банк Японии, возможно, вскоре должен выбрать между поддержкой хрупкой экономики и сдерживанием инфляции".Продолжающийся кризис на Ближнем Востоке поднял цены на нефть на 6% на прошлой неделе. Дональд Трамп вновь пригрозил бомбить Оман, если это помешает его попыткам завершить войну. Денежные рынки оценивают вероятность повышения ставки ЕЦБ в сентябре почти в 85%. Цены на гособлигации Великобритании и Италии также снизились на фоне роста доходности.

ближний восток

япония

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банк японии, ближний восток, дональд трамп, рынок, мировая экономика, япония, франция, the guardian, ецб