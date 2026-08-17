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"БТС-Мост Холдинг" выставил оферту миноритариям ЮГК
"БТС-Мост Холдинг" выставил оферту миноритариям ЮГК - 17.08.2026, ПРАЙМ
"БТС-Мост Холдинг" выставил оферту миноритариям ЮГК
Акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" выставило оферту миноритариям ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по цене 74,25 копейки на акцию, сообщил холдинг. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T18:49+0300
2026-08-17T18:49+0300
2026-08-17T18:49+0300
бизнес
россия
югк
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" выставило оферту миноритариям ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по цене 74,25 копейки на акцию, сообщил холдинг.
"Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционеров общества… Акционерное общество "БТС - Мост Холдинг"… Предлагаемая цена приобретения акций обыкновенных публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" составляет 0,7425 рублей за одну акцию", - сказано в сообщении.
В конце июля компания "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направила в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа.
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бизнес, россия, югк
"БТС-Мост Холдинг" выставил оферту миноритариям ЮГК
БТС выставило оферту миноритариям ЮГК по цене 74,25 копейки на акцию
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Акционерное общество "БТС-Мост Холдинг" выставило оферту миноритариям ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) по цене 74,25 копейки на акцию, сообщил холдинг.
"Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционеров общества… Акционерное общество "БТС - Мост Холдинг"… Предлагаемая цена приобретения акций обыкновенных публичного акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" составляет 0,7425 рублей за одну акцию", - сказано в сообщении.
В конце июля компания "БТС - Мост Холдинг" бизнесмена Руслана Байсарова направила в ЦБ РФ оферту на выкуп акций ЮГК. Оферта распространяется на 72,962 миллиарда акций из 222,779 миллиарда, то есть примерно 32,7% от общего числа.