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Инфраструктура для беспилотников появится в 35 регионах России к 2030 году

Инфраструктура для беспилотников появится в 35 регионах России к 2030 году - 17.08.2026, ПРАЙМ

Инфраструктура для беспилотников появится в 35 регионах России к 2030 году

Инфраструктура для беспилотной авиации, как ожидается, появится в 35 регионах России к 2030 году, рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин в рамках... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:20+0300

2026-08-17T13:20+0300

2026-08-17T13:32+0300

бизнес

технологии

россия

татарстан

дальний восток

росавиация

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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Инфраструктура для беспилотной авиации, как ожидается, появится в 35 регионах России к 2030 году, рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин в рамках бизнес-форума "Ростки". "К 2030 году у нас в плане - оснащение 35 субъектов в Российской Федерации инфраструктурой для беспилотной авиации", - сказал он. Потемкин добавил, что в каких-то регионах, например, в Татарстане, такая инфраструктура уже создана. Она может стать хорошей площадкой для развития маловысотной экономики. Также Россия развивает беспилотную инфраструктуру и на Дальнем Востоке. "У нас не такие большие объемы перевозок. В 2025 году было выполнено 178 тысяч полетов. Рост составил 20% к 2024 году. Это полеты, которые были обеспечены органами обслуживания воздушного режима", - подчеркнул Потемкин.Развитие аэротакси с использованием беспилотных технологий является перспективным направлением в России в будущем, рассказал замглавы Росавиации Андрей Потемкин в рамках бизнес-форума "Ростки"."Если речь идет о доставке грузов в городской черте, в пригородной черте - это наша среднесрочная перспектива. Долгосрочная это уже авиационное такси, аэротакси с использованием беспилотных технологий", - сказал Потемкин о развитии беспилотной авиации.Замглавы Росавиации добавил, что в России уже развивается маловысотная экономика. С использованием беспилотной авиации уже реализуется аэрофотосъемка, авиационный мониторинг, например, лесопожарной, экологические обстановки, мониторинг линий электропередачи, нефтепроводов и другого."Но есть и те направления, которые являются перспективными. Это доставка "последней мили", это доставка и "средней мили", в том числе, с учетом наших географических особенностей. Эти направления будут развиваться в среднесрочной перспективе, мы на это рассчитываем", - отметил Потемкин.

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бизнес, технологии, россия, татарстан, дальний восток, росавиация