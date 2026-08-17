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Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей
Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей - 17.08.2026, ПРАЙМ
Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей
Инвестиции в строительство глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе составят порядка 10 миллиардов рублей, доложила президенту России Владимиру... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:54+0300
2026-08-17T16:54+0300
2026-08-17T16:54+0300
бизнес
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе составят порядка 10 миллиардов рублей, доложила президенту России Владимиру Путину губернатор НАО Ирина Гехт.
В понедельник глава государства встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа.
"Важный проект – это глубоководный порт Индига, который находится на мысе Румяничный... там порядка 10 миллиардов (рублей - ред.) инвестиций", - сказала Гехт в ходе встречи.
Губернатор выразила надежду, что проект придаст импульс экономическому развитию региона.
"Это незамерзающий порт, более 20 метров глубина, очень удобная бухта, и фактически не требуется ледокольного сопровождения. Здесь, конечно, мы нашли поддержку, он включен в план комплексного развития", - сказала глава региона.
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Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей
Гехт: инвестиции в порт Индига в НАО составят порядка десяти миллиардов рублей
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе составят порядка 10 миллиардов рублей, доложила президенту России Владимиру Путину губернатор НАО Ирина Гехт.
В понедельник глава государства встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа.
"Важный проект – это глубоководный порт Индига, который находится на мысе Румяничный... там порядка 10 миллиардов (рублей - ред.) инвестиций", - сказала Гехт в ходе встречи.
Губернатор выразила надежду, что проект придаст импульс экономическому развитию региона.
"Это незамерзающий порт, более 20 метров глубина, очень удобная бухта, и фактически не требуется ледокольного сопровождения. Здесь, конечно, мы нашли поддержку, он включен в план комплексного развития", - сказала глава региона.