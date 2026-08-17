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Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей

Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей - 17.08.2026, ПРАЙМ

Инвестиции в порт Индига в НАО составят около десяти миллиардов рублей

Инвестиции в строительство глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе составят порядка 10 миллиардов рублей, доложила президенту России Владимиру... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:54+0300

2026-08-17T16:54+0300

2026-08-17T16:54+0300

бизнес

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Инвестиции в строительство глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе составят порядка 10 миллиардов рублей, доложила президенту России Владимиру Путину губернатор НАО Ирина Гехт. В понедельник глава государства встретился в Кремле с губернатором Ненецкого автономного округа. "Важный проект – это глубоководный порт Индига, который находится на мысе Румяничный... там порядка 10 миллиардов (рублей - ред.) инвестиций", - сказала Гехт в ходе встречи. Губернатор выразила надежду, что проект придаст импульс экономическому развитию региона. "Это незамерзающий порт, более 20 метров глубина, очень удобная бухта, и фактически не требуется ледокольного сопровождения. Здесь, конечно, мы нашли поддержку, он включен в план комплексного развития", - сказала глава региона.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин