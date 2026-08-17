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Иран скоро завершит строительство ж/д участка "Север-Юг" с участием России

Иран скоро завершит строительство ж/д участка "Север-Юг" с участием России - 17.08.2026, ПРАЙМ

Иран скоро завершит строительство ж/д участка "Север-Юг" с участием России

Иран скоро завершит работу над контрактом по строительству с участием России железнодорожного участка Решт-Астара международного транспортного коридора... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T19:13+0300

2026-08-17T19:13+0300

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ТЕГЕРАН, 17 авг - ПРАЙМ. Иран скоро завершит работу над контрактом по строительству с участием России железнодорожного участка Решт-Астара международного транспортного коридора "Север-Юг", заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садек. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в середине апреля на фоне конфликта Ирана и США заявил, что строительство железнодорожной линии Решт-Астара в Иране, которая соединит российские и иранские дороги в единую сеть, продолжается. "Исполнительный контракт пока не заключен. Принятие решения находится на стадии рассмотрения Высшим советом национальной безопасности. Вскоре будет представлен исполнительный контракт, и при российском софинансировании ввод в эксплуатацию состоится максимум в течение трех лет ", - сказала Садек, ее слова приводит агентство IRNA. По ее словам, Иран приобрел землю под строительство железнодорожного участка. Она также сообщила о формировании транспортного консорциума с участием России, Ирана, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны. МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).

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бизнес, россия, иран, сша, узбекистан, алексей оверчук, мтк "север-юг"