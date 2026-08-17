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"Яндекс Go" начал тестировать подтверждение возраста через "Госуслуги" - 17.08.2026, ПРАЙМ
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"Яндекс Go" начал тестировать подтверждение возраста через "Госуслуги"
"Яндекс Go" начал тестировать подтверждение возраста через "Госуслуги" - 17.08.2026, ПРАЙМ
"Яндекс Go" начал тестировать подтверждение возраста через "Госуслуги"
"Яндекс Go" начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста через портал "Госуслуги" в сервисе аренды самокатов, сообщил "Яндекс". | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:23+0300
2026-08-17T15:23+0300
бизнес
россия
общество
московская область
подмосковье
москва
яндекс go
яндекс
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Go" начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста через портал "Госуслуги" в сервисе аренды самокатов, сообщил "Яндекс". Ранее в понедельник в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что пользователи кикшеринговых сервисов в Подмосковье должны будут авторизовываться через "Госуслуги" с 30 сентября. "Яндекс Go" начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста через "Госуслуги" в сервисе аренды самокатов. Уже сейчас такая верификация доступна всем желающим и занимает 1–2 минуты", - отметили в компании. Для того, чтобы авторизоваться через портал, необходимо зайти в сервис "Самокаты" и выбрать раздел "Подтвердите аккаунт через "Госуслуги". В компании также добавили, что в сервисе доступно несколько механизмов проверки возраста: в Москве для аренды нужно подтверждение через Mos ID, по всей стране действует технология фотоконтроля возраста. Как отмечается в сообщении, в текущем году сервис отправил на проверку по фотоконтролю возраста более 253 тысяч пользователей по всей России. Всего с начала года ограничен доступ к аренде был для 63 тысяч несовершеннолетних - это почти в 3 раза больше, чем в 2025 году.
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192
40
192
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Бизнес, РОССИЯ, Общество , Московская область, ПОДМОСКОВЬЕ, МОСКВА, Яндекс Go, Яндекс
15:23 17.08.2026
 
"Яндекс Go" начал тестировать подтверждение возраста через "Госуслуги"

"Яндекс Go" тестирует в Подмосковье подтверждение возраста через портал "Госуслуги"

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. "Яндекс Go" начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста через портал "Госуслуги" в сервисе аренды самокатов, сообщил "Яндекс".
Ранее в понедельник в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщили, что пользователи кикшеринговых сервисов в Подмосковье должны будут авторизовываться через "Госуслуги" с 30 сентября.
"Яндекс Go" начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста через "Госуслуги" в сервисе аренды самокатов. Уже сейчас такая верификация доступна всем желающим и занимает 1–2 минуты", - отметили в компании.
Для того, чтобы авторизоваться через портал, необходимо зайти в сервис "Самокаты" и выбрать раздел "Подтвердите аккаунт через "Госуслуги".
В компании также добавили, что в сервисе доступно несколько механизмов проверки возраста: в Москве для аренды нужно подтверждение через Mos ID, по всей стране действует технология фотоконтроля возраста.
Как отмечается в сообщении, в текущем году сервис отправил на проверку по фотоконтролю возраста более 253 тысяч пользователей по всей России. Всего с начала года ограничен доступ к аренде был для 63 тысяч несовершеннолетних - это почти в 3 раза больше, чем в 2025 году.
 
БизнесРОССИЯОбществоМосковская областьПОДМОСКОВЬЕМОСКВАЯндекс GoЯндекс
 
 
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