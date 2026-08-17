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В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1,2%
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1,2% - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1,2%
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых семи месяцев года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:07+0300
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ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых семи месяцев года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 28,774 триллиона юаней (около 4,26 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 1,1%, составив 24,928 триллиона юаней (3,69 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 2,4% - до 3,845 триллиона юаней (570,47 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи товаров и услуг в январе-июле выросли на 4,8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, составив 11,72 триллиона юаней (около 1,73 триллиона долларов).
При этом объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в июле вырос на 0,6% по сравнению с июлем 2025 года, составив 3,902 триллиона юаней (около 578,9 миллиарда долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам прошлого года вырос на 3,7%, составив 50,12 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив 15,972 триллиона юаней (около 2,265 триллиона долларов).
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мировая экономика, китай
В Китае розничные продажи потребительских товаров выросли на 1,2%
В Китае розничные продажи потребительских товаров за семь месяцев выросли на 1,2%
ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам первых семи месяцев года вырос на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 28,774 триллиона юаней (около 4,26 триллиона долларов), свидетельствуют обнародованные в понедельник данные государственного статистического бюро страны.
Розничные продажи в городах Китая за отчетный период выросли на 1,1%, составив 24,928 триллиона юаней (3,69 триллиона долларов). Продажи в сельской местности выросли на 2,4% - до 3,845 триллиона юаней (570,47 миллиарда долларов).
Розничные онлайн-продажи товаров и услуг в январе-июле выросли на 4,8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года, составив 11,72 триллиона юаней (около 1,73 триллиона долларов).
При этом объем розничных продаж потребительских товаров в Китае в июле вырос на 0,6% по сравнению с июлем 2025 года, составив 3,902 триллиона юаней (около 578,9 миллиарда долларов).
Объем розничных продаж потребительских товаров в Китае по итогам прошлого года вырос на 3,7%, составив 50,12 триллиона юаней (около 7,1 триллиона долларов), онлайн-продажи выросли на 8,6% по сравнению с показателями 2024 года, составив 15,972 триллиона юаней (около 2,265 триллиона долларов).