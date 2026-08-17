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Китай запустил еженедельные рейсы по Северному морскому пути - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Китай запустил еженедельные рейсы по Северному морскому пути
Китай запустил еженедельные рейсы по Северному морскому пути - 17.08.2026, ПРАЙМ
Китай запустил еженедельные рейсы по Северному морскому пути
Китайская судоходная компания Sea Legend Shipping на минувших выходных запустила еженедельные рейсы по Северному морскому пути из Китая в Европу, как пишет... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:13+0300
2026-08-17T13:13+0300
бизнес
мировая экономика
китай
европа
роттердам
global times
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ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Китайская судоходная компания Sea Legend Shipping на минувших выходных запустила еженедельные рейсы по Северному морскому пути из Китая в Европу, как пишет китайская государственная газета Global Times, арктический маршрут позволяет снизить риски, связанные с геополитической напряженностью, а также сократить время доставки грузов примерно вдвое. Контейнеровоз китайской судоходной компании Sea Legend Shipping 15 августа отправился из порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая в Европу, открыв еженедельное сообщение в рамках навигационного сезона 2026 по Северному морскому пути. Как отмечает издание со ссылкой на порт Нибо-Чжоушань, китайское судно зайдет в Феликстоу, Роттердам, Гамбург и Гдыню, доставив из КНР чувствительные к температуре грузы, включая системы накопления энергии, аккумуляторы, солнечные панели. "Арктический маршрут снижает риски задержек и роста расходов, связанных с геополитической напряженностью", - пишет газета, отмечая, что по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, плавание по которому занимает около 40 дней, Северный морской путь сокращает время доставки в одну сторону примерно до 20 дней. Газета отмечает, что из-за естественных ледовых условий в Арктике ежегодное навигационное окно китайско-европейского арктического экспресса приходится в основном на период с июля по октябрь. "В этом году портовые и судоходные операторы планируют выполнить не менее восьми рейсов, поочередно задействуя семь-восемь судов с усиленным ледовым классом, пригодных для арктического плавания", - пишет издание. Китайско-европейский арктический экспресс между портом Нинбо-Чжоушань и Феликстоу совершил первый испытательный рейс 22 сентября 2025 года.
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бизнес, мировая экономика, китай, европа, роттердам, global times
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, ЕВРОПА, Роттердам, Global Times
13:13 17.08.2026
 
Китай запустил еженедельные рейсы по Северному морскому пути

GT: Китай запустил еженедельные рейсы по Северному морскому пути из Китая в Европу

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ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Китайская судоходная компания Sea Legend Shipping на минувших выходных запустила еженедельные рейсы по Северному морскому пути из Китая в Европу, как пишет китайская государственная газета Global Times, арктический маршрут позволяет снизить риски, связанные с геополитической напряженностью, а также сократить время доставки грузов примерно вдвое.
Контейнеровоз китайской судоходной компании Sea Legend Shipping 15 августа отправился из порта Нинбо-Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая в Европу, открыв еженедельное сообщение в рамках навигационного сезона 2026 по Северному морскому пути. Как отмечает издание со ссылкой на порт Нибо-Чжоушань, китайское судно зайдет в Феликстоу, Роттердам, Гамбург и Гдыню, доставив из КНР чувствительные к температуре грузы, включая системы накопления энергии, аккумуляторы, солнечные панели.
"Арктический маршрут снижает риски задержек и роста расходов, связанных с геополитической напряженностью", - пишет газета, отмечая, что по сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, плавание по которому занимает около 40 дней, Северный морской путь сокращает время доставки в одну сторону примерно до 20 дней.
Газета отмечает, что из-за естественных ледовых условий в Арктике ежегодное навигационное окно китайско-европейского арктического экспресса приходится в основном на период с июля по октябрь. "В этом году портовые и судоходные операторы планируют выполнить не менее восьми рейсов, поочередно задействуя семь-восемь судов с усиленным ледовым классом, пригодных для арктического плавания", - пишет издание.
Китайско-европейский арктический экспресс между портом Нинбо-Чжоушань и Феликстоу совершил первый испытательный рейс 22 сентября 2025 года.
 
БизнесМировая экономикаКИТАЙЕВРОПАРоттердамGlobal Times
 
 
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