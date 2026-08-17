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Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов
Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ
Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов
Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:54+0300
2026-08-17T16:57+0300
россия
мировая экономика
китай
кнр
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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Под стратегическим руководством глав двух государств отношения Китая и России достигли наивысшего за всю историю уровня", - сказал дипломат на бизнес-диалоге в рамках форума "Ростки". По его уточнению, Китай уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. "Объем двустороннего товарооборота третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов США, и мы стремимся к показателю в 300 миллиардов долларов США", - подчеркнул посол. Ранее в беседе с РИА Новости сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что объем двусторонней торговли России и Китая по итогам года побьет рекорд 2024 года, превысив 250 миллиардов долларов. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессий, ожидается участие более 200 китайских компаний.
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40
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россия, мировая экономика, китай, кнр, сша
РОССИЯ, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, США
16:54 17.08.2026 (обновлено: 16:57 17.08.2026)
 
Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов

Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов

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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Под стратегическим руководством глав двух государств отношения Китая и России достигли наивысшего за всю историю уровня", - сказал дипломат на бизнес-диалоге в рамках форума "Ростки".
По его уточнению, Китай уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России.
"Объем двустороннего товарооборота третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов США, и мы стремимся к показателю в 300 миллиардов долларов США", - подчеркнул посол.
Ранее в беседе с РИА Новости сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что объем двусторонней торговли России и Китая по итогам года побьет рекорд 2024 года, превысив 250 миллиардов долларов.
Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессий, ожидается участие более 200 китайских компаний.
 
РОССИЯМировая экономикаКИТАЙКНРСША
 
 
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