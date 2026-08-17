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Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов

Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов - 17.08.2026, ПРАЙМ

Китай намерен достичь товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов

Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T16:54+0300

2026-08-17T16:54+0300

2026-08-17T16:57+0300

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КАЗАНЬ, 17 авг - ПРАЙМ. Китай стремится достичь показателя товарооборота с Россией в 300 миллиардов долларов, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Под стратегическим руководством глав двух государств отношения Китая и России достигли наивысшего за всю историю уровня", - сказал дипломат на бизнес-диалоге в рамках форума "Ростки". По его уточнению, Китай уже 16 лет подряд сохраняет позицию крупнейшего торгового партнера России. "Объем двустороннего товарооборота третий год подряд превышает 200 миллиардов долларов США, и мы стремимся к показателю в 300 миллиардов долларов США", - подчеркнул посол. Ранее в беседе с РИА Новости сенатор, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов заявил, что объем двусторонней торговли России и Китая по итогам года побьет рекорд 2024 года, превысив 250 миллиардов долларов. Четвертый международный форум "Ростки: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" проходит в Казани с 16 по 19 августа. Основная деловая программа стартовала в понедельник. В этом году организаторы подготовили более 50 деловых сессий, ожидается участие более 200 китайских компаний.

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россия, мировая экономика, китай, кнр, сша