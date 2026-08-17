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Внешняя торговля Китая за полгода выросла на 17,3% - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Внешняя торговля Китая за полгода выросла на 17,3%
Внешняя торговля Китая за полгода выросла на 17,3% - 17.08.2026, ПРАЙМ
Внешняя торговля Китая за полгода выросла на 17,3%
| 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T13:40+0300
2026-08-17T13:40+0300
мировая экономика
китай
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Расширен второй абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац) ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в январе-июле 2026 года вырос на 17,3% в годовом выражении и достиг 4,4 триллиона долларов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны. Экспорт Китая по итогам первых семи месяцев текущего года вырос на 14%, до 2,56 триллиона долларов, импорт увеличился на 22%, составив 1,87 триллиона долларов. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса КНР в отчетном периоде достигло 700,4 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли страны в первом полугодии составляло 575,98 миллиарда долларов. По информации статбюро, в июле объем внешней торговли КНР достиг 687,5 миллиарда долларов, что на 19,2% выше показателя июля прошлого года. Экспорт в июле составил 400,36 миллиарда долларов, увеличившись на 17,8% в годовом выражении. Импорт достиг 287,142 миллиарда долларов, что на 21,2% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде. Общий объем внешней торговли Китая по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 21,2%, до 3,674 триллиона долларов, сообщало ранее статбюро. Экспорт вырос на 17,6%, до 2,125 триллиона долларов, импорт увеличился на 26,6%, составив 1,549 триллиона долларов.
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мировая экономика, китай
Мировая экономика, КИТАЙ
13:40 17.08.2026
 
Внешняя торговля Китая за полгода выросла на 17,3%

Объем внешней торговли Китая в январе-июле вырос на 17,3% и достиг 4,4 триллиона долларов

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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Расширен второй абзац, добавлен бэкграунд (последний абзац)
ПЕКИН, 17 авг - ПРАЙМ. Общий объем внешней торговли Китая в январе-июле 2026 года вырос на 17,3% в годовом выражении и достиг 4,4 триллиона долларов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро страны.
Экспорт Китая по итогам первых семи месяцев текущего года вырос на 14%, до 2,56 триллиона долларов, импорт увеличился на 22%, составив 1,87 триллиона долларов. Соответственно, положительное сальдо торгового баланса КНР в отчетном периоде достигло 700,4 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешней торговли страны в первом полугодии составляло 575,98 миллиарда долларов.
По информации статбюро, в июле объем внешней торговли КНР достиг 687,5 миллиарда долларов, что на 19,2% выше показателя июля прошлого года.
Экспорт в июле составил 400,36 миллиарда долларов, увеличившись на 17,8% в годовом выражении. Импорт достиг 287,142 миллиарда долларов, что на 21,2% больше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.
Общий объем внешней торговли Китая по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 21,2%, до 3,674 триллиона долларов, сообщало ранее статбюро. Экспорт вырос на 17,6%, до 2,125 триллиона долларов, импорт увеличился на 26,6%, составив 1,549 триллиона долларов.
 
Мировая экономикаКИТАЙ
 
 
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