https://1prime.ru/20260817/kladbische-872413519.html

Юрист рассказал, можно ли завещать место на кладбище

Юрист рассказал, можно ли завещать место на кладбище - 17.08.2026, ПРАЙМ

Юрист рассказал, можно ли завещать место на кладбище

Россияне не могут завещать место на общественном кладбище, так как оно не принадлежит гражданину по праву собственности, сообщил РИА Новости юрист Иван... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:50+0300

2026-08-17T09:50+0300

2026-08-17T09:50+0300

общество

россия

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Россияне не могут завещать место на общественном кладбище, так как оно не принадлежит гражданину по праву собственности, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков. "Место на кладбище нельзя завещать подобно квартире, земельному участку, автомобилю или денежным средствам... Предоставляемый человеку участок на общественном кладбище, как правило, не является принадлежащим ему по праву собственности земельным участком", - сказал юрист. Курбаков добавил, что конкретное место на кладбище предоставляется в рамках публично-правового регулирования похоронного дела, поэтому передать право собственности на него в завещании невозможно. Юрист также отметил, что по закону россиянам могут предоставляться участки земли на общественных кладбищах для создания родовых захоронений в соответствии с федеральным и региональным законодательством. "Но даже наличие такого права само по себе еще не означает, что гражданин получил право собственности на землю и может распорядиться ею посредством завещания как обычным объектом недвижимости", - отметил юрист. В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты рассказали РИА Новости, что земельные участки под кладбища могут быть государственными и муниципальными, поэтому в отличие, например, от квартир или участков под строительство, места погребения не являются объектами частной собственности - человек не может продать их, передать, подарить или заложить. При этом, за ним закрепляется статус "ответственного за захоронение", что дает право ухаживать за могилами и хоронить родственников. Закреплением мест занимается администрация кладбища, МФЦ или другой уполномоченный орган. При этом, нотариусы добавили, что человек в завещании может закрепить волю быть погребенным в определенном месте, по тем или иным обычаям и традициям, рядом с определенными ранее умершими людьми. В ФНП отметили, что такие пункты в завещаниях россиян - не редкость.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия