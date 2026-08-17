https://1prime.ru/20260817/kolobok-872410073.html

Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 17.08.2026, ПРАЙМ

Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, заработав 192,3 миллиона рублей за прошедший... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:39+0300

2026-08-17T08:39+0300

2026-08-17T08:39+0300

бизнес

белоруссия

снг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872410073.jpg?1786945144

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, заработав 192,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второй строчке рейтинга - "Человек-паук: Новый день", собравший в странах СНГ без учета России и Белоруссии 169 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкают "Смешарики сквозь вселенные", заработавшие 62,9 миллионов рублей. Картина "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана заняла 4 место, заработав в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 57 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает "Моана" со сборами в 31 миллион рублей. Торжественная премьера фильма "Последний богатырь. Колобок" прошла 3 августа в столичном кинотеатре "Октябрь", а в широкий прокат "Колобок" вышел 6 августа. В премьерный день он заработал 53,7 миллиона рублей, установив рекорд среди летних релизов 2026 года. Ранее в сетях возник резонанс: еще до выхода картины активно обсуждалось, что ради нее в российских кинотеатрах были перенесены показы новой части "Человека-паука". При этом голливудская лента про супергероя не получала прокатное удостоверение в России для легальных кинопоказов в стране.

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, белоруссия, снг