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Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ - 17.08.2026, ПРАЙМ
Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ
Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, заработав 192,3 миллиона рублей за прошедший... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T08:39+0300
2026-08-17T08:39+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, заработав 192,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второй строчке рейтинга - "Человек-паук: Новый день", собравший в странах СНГ без учета России и Белоруссии 169 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкают "Смешарики сквозь вселенные", заработавшие 62,9 миллионов рублей. Картина "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана заняла 4 место, заработав в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 57 миллионов рублей. Пятерку лидеров замыкает "Моана" со сборами в 31 миллион рублей. Торжественная премьера фильма "Последний богатырь. Колобок" прошла 3 августа в столичном кинотеатре "Октябрь", а в широкий прокат "Колобок" вышел 6 августа. В премьерный день он заработал 53,7 миллиона рублей, установив рекорд среди летних релизов 2026 года. Ранее в сетях возник резонанс: еще до выхода картины активно обсуждалось, что ради нее в российских кинотеатрах были перенесены показы новой части "Человека-паука". При этом голливудская лента про супергероя не получала прокатное удостоверение в России для легальных кинопоказов в стране.
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192
40
192
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192
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бизнес, белоруссия, снг
Бизнес, БЕЛОРУССИЯ, СНГ
08:39 17.08.2026
 
Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ

Фильм "Последний богатырь. Колобок" возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Фильм "Последний богатырь. Колобок" режиссера Антона Маслова возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные, заработав 192,3 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке рейтинга - "Человек-паук: Новый день", собравший в странах СНГ без учета России и Белоруссии 169 миллионов рублей.
Тройку лидеров замыкают "Смешарики сквозь вселенные", заработавшие 62,9 миллионов рублей.
Картина "Одиссея" режиссера Кристофера Нолана заняла 4 место, заработав в странах СНГ без учета РФ и Белоруссии 57 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает "Моана" со сборами в 31 миллион рублей.
Торжественная премьера фильма "Последний богатырь. Колобок" прошла 3 августа в столичном кинотеатре "Октябрь", а в широкий прокат "Колобок" вышел 6 августа. В премьерный день он заработал 53,7 миллиона рублей, установив рекорд среди летних релизов 2026 года.
Ранее в сетях возник резонанс: еще до выхода картины активно обсуждалось, что ради нее в российских кинотеатрах были перенесены показы новой части "Человека-паука". При этом голливудская лента про супергероя не получала прокатное удостоверение в России для легальных кинопоказов в стране.
 
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