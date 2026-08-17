https://1prime.ru/20260817/kompanii-872439618.html
Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме
Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме - 17.08.2026, ПРАЙМ
Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме
Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в VII российско-китайском форуме предпринимателей 10-11 сентября, заявил РИА Новости специальный... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T17:45+0300
2026-08-17T17:45+0300
2026-08-17T17:51+0300
россия
бизнес
китай
москва
борис титов
минпромторг
агентство стратегических инициатив
опора россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872439618.jpg?1786978269
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в VII российско-китайском форуме предпринимателей 10-11 сентября, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "В национальном центре "Россия" 10-11 сентября пройдет седьмой российско-китайский форум предпринимателей, на который съедутся около 600 компаний из обеих стран", - сказал он. Форум, организованный РККДМР, пройдет при поддержке Китайского совета по международной торговле, Минпромторга, Минэкономразвития, правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив и объединения "Опора России". По словам Титова, участие в пленарном заседании примут председатель китайской части РККДМР, член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Программа форума включает в себя тематические секции по направлениям новейших технологий в сельском хозяйстве, цифровых технологий и искусственного интеллекта, торговли и маркетплейсов, туризма и HoReCa, бизнес-образования, креативных индустрий в эпоху четвертой промышленной революции. В рамках форума пройдут мастер-классы по внешнеэкономической деятельности и логистике, а также презентация российских и китайских регионов, заключил Титов.
китай
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, москва, борис титов, минпромторг, агентство стратегических инициатив, опора россии
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, МОСКВА, Борис Титов, Минпромторг, Агентство стратегических инициатив, Опора России
Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме
Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в VII российско-китайском форуме
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в VII российско-китайском форуме предпринимателей 10-11 сентября, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
"В национальном центре "Россия" 10-11 сентября пройдет седьмой российско-китайский форум предпринимателей, на который съедутся около 600 компаний из обеих стран", - сказал он.
Форум, организованный РККДМР, пройдет при поддержке Китайского совета по международной торговле, Минпромторга, Минэкономразвития, правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив и объединения "Опора России".
По словам Титова, участие в пленарном заседании примут председатель китайской части РККДМР, член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
Программа форума включает в себя тематические секции по направлениям новейших технологий в сельском хозяйстве, цифровых технологий и искусственного интеллекта, торговли и маркетплейсов, туризма и HoReCa, бизнес-образования, креативных индустрий в эпоху четвертой промышленной революции.
В рамках форума пройдут мастер-классы по внешнеэкономической деятельности и логистике, а также презентация российских и китайских регионов, заключил Титов.