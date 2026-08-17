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Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме

Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме - 17.08.2026, ПРАЙМ

Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в бизнес-форуме

Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в VII российско-китайском форуме предпринимателей 10-11 сентября, заявил РИА Новости специальный... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T17:45+0300

2026-08-17T17:45+0300

2026-08-17T17:51+0300

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борис титов

минпромторг

агентство стратегических инициатив

опора россии

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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Порядка 600 компаний из России и Китая примут участие в VII российско-китайском форуме предпринимателей 10-11 сентября, заявил РИА Новости специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития, сопредседатель российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов. "В национальном центре "Россия" 10-11 сентября пройдет седьмой российско-китайский форум предпринимателей, на который съедутся около 600 компаний из обеих стран", - сказал он. Форум, организованный РККДМР, пройдет при поддержке Китайского совета по международной торговле, Минпромторга, Минэкономразвития, правительства Москвы, Агентства стратегических инициатив и объединения "Опора России". По словам Титова, участие в пленарном заседании примут председатель китайской части РККДМР, член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь. Программа форума включает в себя тематические секции по направлениям новейших технологий в сельском хозяйстве, цифровых технологий и искусственного интеллекта, торговли и маркетплейсов, туризма и HoReCa, бизнес-образования, креативных индустрий в эпоху четвертой промышленной революции. В рамках форума пройдут мастер-классы по внешнеэкономической деятельности и логистике, а также презентация российских и китайских регионов, заключил Титов.

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россия, бизнес, китай, москва, борис титов, минпромторг, агентство стратегических инициатив, опора россии