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Косачев заявил, что мощь ЕС подиссякла за предыдущие 20 раундов санкций
Косачев заявил, что мощь ЕС подиссякла за предыдущие 20 раундов санкций - 17.08.2026, ПРАЙМ
Косачев заявил, что мощь ЕС подиссякла за предыдущие 20 раундов санкций
Мощь Евросоюза подиссякла за предыдущие двадцать раундов антироссийских санкций, и если ноль эффективности умножить на обещанные 30% прибавки к рестрикциям, на... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T15:51+0300
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Мощь Евросоюза подиссякла за предыдущие двадцать раундов антироссийских санкций, и если ноль эффективности умножить на обещанные 30% прибавки к рестрикциям, на выходе останется тот же ноль, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку самого масштабного пакета антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник, анонсированный пакет может затронуть до тысячи новых физических лиц и организаций.
"Кае Каллас платят деньги за демонстрацию вовне мощи Евросоюза. Зарплату отрабатывает усердно, демонстрирует. Только мощь подиссякла за предыдущие двадцать раундов санкций... Если ноль эффективности умножить на обещанные 30% прибавки к санкциям, на выходе останется тот же ноль", - сказал Косачев.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.
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Мировая экономика, МОСКВА, ЗАПАД, Константин Косачев, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Косачев заявил, что мощь ЕС подиссякла за предыдущие 20 раундов санкций
Косачев: мощь Евросоюза подиссякла за предыдущие 20 раундов санкций
МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. Мощь Евросоюза подиссякла за предыдущие двадцать раундов антироссийских санкций, и если ноль эффективности умножить на обещанные 30% прибавки к рестрикциям, на выходе останется тот же ноль, сказал РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Глава евродипломатии Кая Каллас анонсировала подготовку самого масштабного пакета антироссийских санкций. Как сообщил РИА Новости осведомленный европейский источник, анонсированный пакет может затронуть до тысячи новых физических лиц и организаций.
"Кае Каллас платят деньги за демонстрацию вовне мощи Евросоюза. Зарплату отрабатывает усердно, демонстрирует. Только мощь подиссякла за предыдущие двадцать раундов санкций... Если ноль эффективности умножить на обещанные 30% прибавки к санкциям, на выходе останется тот же ноль", - сказал Косачев.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.