https://1prime.ru/20260817/krym-872444727.html

В Крыму рассказали о развитии виноделия

В Крыму рассказали о развитии виноделия - 17.08.2026, ПРАЙМ

В Крыму рассказали о развитии виноделия

Виноделие в Крыму активно восстанавливается и развивается, количество новых виноделен уже исчисляется десятками, заявил РИА Новости председатель правления... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T21:22+0300

2026-08-17T21:22+0300

2026-08-17T21:22+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Виноделие в Крыму активно восстанавливается и развивается, количество новых виноделен уже исчисляется десятками, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "Кто по-настоящему выделяется сегодня на общем фоне (развития виноделия в России – ред.), так это Крым",- сказал он. "Там идет ренессанс виноделия, импульс которому дало воссоединение полуострова к России. Если до 2014 года на территории полуострова было в реальности не более 17000 гектаров в основном старых, требующих замены виноградников, то сейчас их уже около 24000 гектаров", - добавил собеседник агентства. Сейчас виноделие в Крыму, по его словам, активно восстанавливается и развивается. "Количество новых небольших виноделен, серьезно поддерживаемых государственными программами и выпускающих премиальное вино, уже исчисляется десятками, идет переоборудование и рост выпуска продукции и на крупнейших исторических винодельнях", - подчеркнул Меркушев.

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