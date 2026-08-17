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В Крыму рассказали о развитии виноделия - 17.08.2026, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали о развитии виноделия
В Крыму рассказали о развитии виноделия - 17.08.2026, ПРАЙМ
В Крыму рассказали о развитии виноделия
Виноделие в Крыму активно восстанавливается и развивается, количество новых виноделен уже исчисляется десятками, заявил РИА Новости председатель правления... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T21:22+0300
2026-08-17T21:22+0300
россия
крым
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Виноделие в Крыму активно восстанавливается и развивается, количество новых виноделен уже исчисляется десятками, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев. "Кто по-настоящему выделяется сегодня на общем фоне (развития виноделия в России – ред.), так это Крым",- сказал он. "Там идет ренессанс виноделия, импульс которому дало воссоединение полуострова к России. Если до 2014 года на территории полуострова было в реальности не более 17000 гектаров в основном старых, требующих замены виноградников, то сейчас их уже около 24000 гектаров", - добавил собеседник агентства. Сейчас виноделие в Крыму, по его словам, активно восстанавливается и развивается. "Количество новых небольших виноделен, серьезно поддерживаемых государственными программами и выпускающих премиальное вино, уже исчисляется десятками, идет переоборудование и рост выпуска продукции и на крупнейших исторических винодельнях", - подчеркнул Меркушев.
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россия, крым
РОССИЯ, КРЫМ
21:22 17.08.2026
 
В Крыму рассказали о развитии виноделия

Глава Черноморского форума виноделия Меркушев: в Крыму активно развивается виноделие

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Виноделие в Крыму активно восстанавливается и развивается, количество новых виноделен уже исчисляется десятками, заявил РИА Новости председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
"Кто по-настоящему выделяется сегодня на общем фоне (развития виноделия в России – ред.), так это Крым",- сказал он.
"Там идет ренессанс виноделия, импульс которому дало воссоединение полуострова к России. Если до 2014 года на территории полуострова было в реальности не более 17000 гектаров в основном старых, требующих замены виноградников, то сейчас их уже около 24000 гектаров", - добавил собеседник агентства.
Сейчас виноделие в Крыму, по его словам, активно восстанавливается и развивается.
"Количество новых небольших виноделен, серьезно поддерживаемых государственными программами и выпускающих премиальное вино, уже исчисляется десятками, идет переоборудование и рост выпуска продукции и на крупнейших исторических винодельнях", - подчеркнул Меркушев.
 
РОССИЯКРЫМ
 
 
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