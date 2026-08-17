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Доллар идет: на рубль в августе ополчились почти все - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Доллар идет: на рубль в августе ополчились почти все
Доллар идет: на рубль в августе ополчились почти все - 17.08.2026, ПРАЙМ
Доллар идет: на рубль в августе ополчились почти все
Минувшая неделя ознаменовалась уверенным ростом американской валюты на межбанковском рынке, где котировки поднимались до 84,4 рубля за доллар. Столь динамичное... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T07:07+0300
2026-08-17T07:07+0300
статья
рынок
финансы
курс
внебиржевые операции
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Минувшая неделя ознаменовалась уверенным ростом американской валюты на межбанковском рынке, где котировки поднимались до 84,4 рубля за доллар. Столь динамичное движение вновь привлекло внимание к факторам, определяющим курс национальной валюты. Однако, по оценкам экспертов, текущая ситуация пока не имеет под собой фундаментальных оснований для долгосрочного тренда на ослабление рубля и укладывается в рамки повышенной рыночной волатильности.📉 Новый виток ослабления: на 4 рубля за две неделиАвгуст 2026 года начался для рубля с заметного ослабления. Если 1 августа официальный курс доллара составлял 79,46 рубля, то уже 4 августа Центробанк установил его на уровне 80,07 рубля, а на внебиржевом рынке доллар в отдельные моменты превышал 81 рубль, обновив максимумы с апреля. К 10-м числам августа курс доллара на межбанке приблизился к 83 рублям, что стало максимумом с конца марта. Евро к концу прошлой недели и вовсе взлетел выше 98 рублей.Дискуссия о "справедливом" курсе идет на самом высоком уровне. Ранее, на ПМЭФ-2026, министр финансов Антон Силуанов прямо заявлял, что слишком сильный курс рубля создает перекосы и мешает отечественным экспортерам, а дефицит бюджета в этом году вырастет сильнее планового.По прогнозам Министерства экономического развития, заложенным в бюджет, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит 92,2 рубля. Это предполагает дальнейшее плавное ослабление национальной валюты.🧐 Причины и факторы: взгляд экспертовЭксперты, опрошенные агентством "Прайм", сходятся во мнении, что ключевой фактор для курса рубля — состояние платежного баланса — существенно не изменился. В этой связи движение котировок воспринимается скорее как колебание в рамках базового сценария на конец 2026 года, предполагающего диапазон 75–85 рублей за доллар.Такой уровень, по словам руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа Капитал" Александра Джиоева, даже благоприятен для сдерживания инфляции."При этом главным риском остается состояние экономики: рецессия способна обрушить рубль до 100, тогда как позитивный сценарий и сохранение тренда на уход от экспортной модели могут сдвинуть курс доллара к 70 рублям", — поясняет он.В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов выделяет комплекс локальных, сезонных и фундаментальных причин просадки рубля. Среди них — усиление геополитической неопределенности, снижающее интерес к рублевым активам (ОФЗ и акциям), а также сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров и граждан в пик отпускного сезона.&quot;Фундаментально против нацвалюты работает цикл снижения ключевой ставки. Свежие оперативные данные по инфляции, в том числе индекс потребительских цен за июль, указывают на рост вероятности еще одного снижения &quot;ключа&quot; в сентябре&quot;, — предполагает эксперт.Технический анализ, по мнению Смирнова, позволяет обозначить краткосрочный потолок для доллара на отметке 85 рублей, от которой с высокой вероятностью последует откат к 82–83."Поддержку рублю в конце лета могут оказать налоговый период, перекладка в курс возросших цен на нефть и сокращение физического спроса на валюту", — предполагает Смирнов.При этом эксперт подчеркивает решающую роль геополитического фактора: возобновление переговоров по Украине способно сжать геополитическую премию, тогда как эскалация, напротив, усилит давление на рублевые активы.Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам", акцентирует внимание на балансе спроса и предложения иностранной валюты. По данным ЦБ, в июле чистые продажи валюты нетто-продавцами упали с 27,7 миллиардов до 22,12 миллиарда долларов на фоне ослабления цен на нефть в июне, что с учетом временного лага продолжает оказывать влияние и в августе. Дополнительным негативом служит увеличение покупок иностранной валюты Минфином и ЦБ с 4,8 до 5,9 миллиарда рублей в день, а также расширение спрэда на российские сорта нефти.Сдерживающим фактором, по мнению Дудченко, остается жесткая ДКП, несмотря на некоторое замедление роста потребительских цен. Банк России в своем прогнозе повысил ожидания по инфляции на 2026 год до 6–7%, что наряду с расширением дефицита бюджета (более 170% от плана за январь-июль) ограничивает регулятору пространство для маневра."В то же время попытки нефти Brent закрепиться выше 90 долларов за баррель могут оказать поддержку рублю, хотя сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока не перекрывает действие негативных факторов", — говорит аналитик.При всем этом свою лепту вносят и чисто рыночные законы. После решения Банка России о снижении ключевой ставки доходность по рублевым депозитам и инструментам постепенно уменьшается. Это делает их менее интересными для инвесторов по сравнению с валютными активами.💡 Новая реальностьБольшинство участников рынка ожидает курс доллара к концу августа в диапазоне 80–85 рублей. Некоторые эксперты допускают формирование более узкого коридора 80–83 рубля. При этом на конец ноября базовый прогноз предполагает ослабление до коридора 88–91 рубля за доллар.Так или иначе, текущий рост доллара не выглядит сформировавшимся долгосрочным и устойчивым трендом. Ситуация на валютном рынке характеризуется скорее разнонаправленным действием факторов. При сохранении базовых макроэкономических параметров курс рубля, вероятно, останется в обозначенных коридорах. Но волатильность в краткосрочной перспективе усилится из-за повышенной чувствительности к геополитике и сырьевым ценам.
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рынок, финансы, курс, внебиржевые операции
Статья, Рынок, Финансы, КУРС, внебиржевые операции
07:07 17.08.2026
 
Доллар идет: на рубль в августе ополчились почти все

Финансист Джиоев: рынок лихорадит, но фундаментальных причин для паники нет

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКурс валют в Москве
Курс валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ, Сергей Тягай. Минувшая неделя ознаменовалась уверенным ростом американской валюты на межбанковском рынке, где котировки поднимались до 84,4 рубля за доллар. Столь динамичное движение вновь привлекло внимание к факторам, определяющим курс национальной валюты. Однако, по оценкам экспертов, текущая ситуация пока не имеет под собой фундаментальных оснований для долгосрочного тренда на ослабление рубля и укладывается в рамки повышенной рыночной волатильности.

📉 Новый виток ослабления: на 4 рубля за две недели

Август 2026 года начался для рубля с заметного ослабления. Если 1 августа официальный курс доллара составлял 79,46 рубля, то уже 4 августа Центробанк установил его на уровне 80,07 рубля, а на внебиржевом рынке доллар в отдельные моменты превышал 81 рубль, обновив максимумы с апреля. К 10-м числам августа курс доллара на межбанке приблизился к 83 рублям, что стало максимумом с конца марта. Евро к концу прошлой недели и вовсе взлетел выше 98 рублей.
Дискуссия о "справедливом" курсе идет на самом высоком уровне. Ранее, на ПМЭФ-2026, министр финансов Антон Силуанов прямо заявлял, что слишком сильный курс рубля создает перекосы и мешает отечественным экспортерам, а дефицит бюджета в этом году вырастет сильнее планового.
По прогнозам Министерства экономического развития, заложенным в бюджет, среднегодовой курс доллара в 2026 году составит 92,2 рубля. Это предполагает дальнейшее плавное ослабление национальной валюты.

🧐 Причины и факторы: взгляд экспертов

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", сходятся во мнении, что ключевой фактор для курса рубля — состояние платежного баланса — существенно не изменился. В этой связи движение котировок воспринимается скорее как колебание в рамках базового сценария на конец 2026 года, предполагающего диапазон 75–85 рублей за доллар.
Такой уровень, по словам руководителя группы макроэкономики и фондового рынка УК "Альфа Капитал" Александра Джиоева, даже благоприятен для сдерживания инфляции.
"При этом главным риском остается состояние экономики: рецессия способна обрушить рубль до 100, тогда как позитивный сценарий и сохранение тренда на уход от экспортной модели могут сдвинуть курс доллара к 70 рублям", — поясняет он.
В свою очередь, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов выделяет комплекс локальных, сезонных и фундаментальных причин просадки рубля. Среди них — усиление геополитической неопределенности, снижающее интерес к рублевым активам (ОФЗ и акциям), а также сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров и граждан в пик отпускного сезона.

"Фундаментально против нацвалюты работает цикл снижения ключевой ставки. Свежие оперативные данные по инфляции, в том числе индекс потребительских цен за июль, указывают на рост вероятности еще одного снижения "ключа" в сентябре", — предполагает эксперт.

Технический анализ, по мнению Смирнова, позволяет обозначить краткосрочный потолок для доллара на отметке 85 рублей, от которой с высокой вероятностью последует откат к 82–83.
"Поддержку рублю в конце лета могут оказать налоговый период, перекладка в курс возросших цен на нефть и сокращение физического спроса на валюту", — предполагает Смирнов.
При этом эксперт подчеркивает решающую роль геополитического фактора: возобновление переговоров по Украине способно сжать геополитическую премию, тогда как эскалация, напротив, усилит давление на рублевые активы.
Николай Дудченко, аналитик ФГ "Финам", акцентирует внимание на балансе спроса и предложения иностранной валюты. По данным ЦБ, в июле чистые продажи валюты нетто-продавцами упали с 27,7 миллиардов до 22,12 миллиарда долларов на фоне ослабления цен на нефть в июне, что с учетом временного лага продолжает оказывать влияние и в августе. Дополнительным негативом служит увеличение покупок иностранной валюты Минфином и ЦБ с 4,8 до 5,9 миллиарда рублей в день, а также расширение спрэда на российские сорта нефти.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2026
Расчетный курс доллара поднялся выше 84 рублей
13 августа, 13:09
Сдерживающим фактором, по мнению Дудченко, остается жесткая ДКП, несмотря на некоторое замедление роста потребительских цен. Банк России в своем прогнозе повысил ожидания по инфляции на 2026 год до 6–7%, что наряду с расширением дефицита бюджета (более 170% от плана за январь-июль) ограничивает регулятору пространство для маневра.
"В то же время попытки нефти Brent закрепиться выше 90 долларов за баррель могут оказать поддержку рублю, хотя сокращение добычи нефти в рамках ОПЕК+ пока не перекрывает действие негативных факторов", — говорит аналитик.
При всем этом свою лепту вносят и чисто рыночные законы. После решения Банка России о снижении ключевой ставки доходность по рублевым депозитам и инструментам постепенно уменьшается. Это делает их менее интересными для инвесторов по сравнению с валютными активами.

💡 Новая реальность

Большинство участников рынка ожидает курс доллара к концу августа в диапазоне 80–85 рублей. Некоторые эксперты допускают формирование более узкого коридора 80–83 рубля. При этом на конец ноября базовый прогноз предполагает ослабление до коридора 88–91 рубля за доллар.
Так или иначе, текущий рост доллара не выглядит сформировавшимся долгосрочным и устойчивым трендом. Ситуация на валютном рынке характеризуется скорее разнонаправленным действием факторов. При сохранении базовых макроэкономических параметров курс рубля, вероятно, останется в обозначенных коридорах. Но волатильность в краткосрочной перспективе усилится из-за повышенной чувствительности к геополитике и сырьевым ценам.
 
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