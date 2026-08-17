https://1prime.ru/20260817/kurs-872412705.html
Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года
Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года - 17.08.2026, ПРАЙМ
Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года
Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:30+0300
2026-08-17T09:30+0300
2026-08-17T09:30+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872412705.jpg?1786948213
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню снижался до 6,7396 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7412 юаня за доллар.
Значение находится ниже отметки в 6,74 юаня впервые с 3 февраля 2023 года.
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рынок
Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года
Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню снижался до 6,7396 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7412 юаня за доллар.
Значение находится ниже отметки в 6,74 юаня впервые с 3 февраля 2023 года.