https://1prime.ru/20260817/kurs-872412705.html

Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года

Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года - 17.08.2026, ПРАЙМ

Курс доллара опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года

Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T09:30+0300

2026-08-17T09:30+0300

2026-08-17T09:30+0300

рынок

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872412705.jpg?1786948213

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс доллара к юаню снижается в понедельник, показатель опустился ниже 6,74 юаня впервые с февраля 2023 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.09 мск курс доллара к юаню снижался до 6,7396 юаня с уровня предыдущего закрытия в 6,7412 юаня за доллар. Значение находится ниже отметки в 6,74 юаня впервые с 3 февраля 2023 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок