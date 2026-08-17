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Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с февраля 2025 года
Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с февраля 2025 года - 17.08.2026, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с февраля 2025 года
Курс китайской валюты по отношению к российской днем в понедельник обновил максимумы с февраля 2025 года, поднимаясь до 12,69 рубля, а затем притормозил в... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T16:24+0300
2026-08-17T16:24+0300
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рынок
дмитрий бабин
"бкс мир инвестиций"
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в понедельник обновил максимумы с февраля 2025 года, поднимаясь до 12,69 рубля, а затем притормозил в росте, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск повышался на 10 копеек (+0,8%), до 12,63 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,69 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,30 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,10 рубля. Рубль остается под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник продолжил расти и обновил максимум с февраля 2025 года. Однако затем отмечались попытки стабилизации курса немного ниже него. "В середине торгов рубль перешел к коррекционному укреплению, но пока остается в минусе. Давление на курс рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспорта, обусловленная негативным влиянием на него санкций и геополитики. В то же время спрос на валюту может увеличиваться как из-за сезонного фактора в виде периода летних отпусков, так и на фоне закупок топлива за рубежом", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,79% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,54% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.54 мск повышалась на 0,9%, до 89,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,2%, до 99,5 пункта. Прогнозы Основное давление на рубль продолжает оказывать смещение спроса в пользу иностранной валюты из-за операций монетарных властей в рамках бюджетного правила и восстановления импорта, считает Спартак Соболев из "Альфа-Форекса". "Объемы продаж экспортной выручки частично балансируют рынок, но пока остаются ниже начала летнего сезона: в июне профицит торгового баланса РФ сократился, что по мере роста интереса к иностранной валюте со стороны импортеров ослабило поддержку рубля в июле-августе", - говорит он. По мере приближения нового налогового периода и дальнейшего закрепления нефтяных цен выше 70 долларов за баррель Urals, падение котировок российской валюты, вероятно, замедлится, рассчитывает Соболев. "Высокая ставка ЦБ и ожидания паузы в ее цикле снижения постепенно снизит давление на национальную валюту в конце августа", - добавляет он. Юань с первой попытки преодолел сильное сопротивление на отметке 12,65 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Закрепиться над уровнем 12,7 рубля пока не удалось, но в случае его превышения увеличится вероятность подъема курса в район следующего технического препятствия 13-13,05 рубля", - добавляет он.
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рынок, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций"
Курс юаня на Мосбирже обновил максимумы с февраля 2025 года
Курс юаня на Мосбирже поднялся до 12,69 рубля впервые с февраля 2025 года
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской днем в понедельник обновил максимумы с февраля 2025 года, поднимаясь до 12,69 рубля, а затем притормозил в росте, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 15.55 мск повышался на 10 копеек (+0,8%), до 12,63 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,53-12,69 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 85,30 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 85,10 рубля.
Рубль остается под давлением
Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в понедельник продолжил расти и обновил максимум с февраля 2025 года. Однако затем отмечались попытки стабилизации курса немного ниже него.
"В середине торгов рубль перешел к коррекционному укреплению, но пока остается в минусе. Давление на курс рубля продолжает оказывать ограниченность предложения иностранной валюты со стороны экспорта, обусловленная негативным влиянием на него санкций и геополитики. В то же время спрос на валюту может увеличиваться как из-за сезонного фактора в виде периода летних отпусков, так и на фоне закупок топлива за рубежом", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,79% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,54% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.54 мск повышалась на 0,9%, до 89,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,2%, до 99,5 пункта.
Основное давление на рубль продолжает оказывать смещение спроса в пользу иностранной валюты из-за операций монетарных властей в рамках бюджетного правила и восстановления импорта, считает Спартак Соболев из "Альфа-Форекса".
"Объемы продаж экспортной выручки частично балансируют рынок, но пока остаются ниже начала летнего сезона: в июне профицит торгового баланса РФ сократился, что по мере роста интереса к иностранной валюте со стороны импортеров ослабило поддержку рубля в июле-августе", - говорит он.
По мере приближения нового налогового периода и дальнейшего закрепления нефтяных цен выше 70 долларов за баррель Urals, падение котировок российской валюты, вероятно, замедлится, рассчитывает Соболев. "Высокая ставка ЦБ и ожидания паузы в ее цикле снижения постепенно снизит давление на национальную валюту в конце августа", - добавляет он.
Юань с первой попытки преодолел сильное сопротивление на отметке 12,65 рубля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Закрепиться над уровнем 12,7 рубля пока не удалось, но в случае его превышения увеличится вероятность подъема курса в район следующего технического препятствия 13-13,05 рубля", - добавляет он.