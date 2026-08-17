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Латвия запросила у ЕС деньги из-за разрыва связей с Россией, пишут СМИ
Латвия запросила у ЕС деньги из-за разрыва связей с Россией, пишут СМИ - 17.08.2026, ПРАЙМ
Латвия запросила у ЕС деньги из-за разрыва связей с Россией, пишут СМИ
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что страна должна получить дополнительные семь миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета ЕС для покрытия | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T09:41+0300
2026-08-17T09:41+0300
2026-08-17T09:41+0300
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что страна должна получить дополнительные семь миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета ЕС для покрытия растущих расходов на оборону и экономических последствий разрыва связей с Россией, пишет издание Politico. Как отмечает издание, торговые отношения РФ и Латвии серьезно пострадали из-за антироссийских санкций ЕС. "Кулбергс заявил..., что Латвия должна получить дополнительные семь миллиардов евро из следующего семилетнего бюджета ЕС в рамках предлагаемого Фонда конкурентоспособности. Эти средства должны помочь покрыть как возросшие расходы на оборону, так и экономические последствия разрыва связей с Россией", - говорится в публикации. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Президент России Владимир Путин называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией западных стран, отмечая, что санкции нанесли серьезный удар по мировой экономике. Российские власти отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.
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мировая экономика, латвия, ес, россия
Мировая экономика, ЛАТВИЯ, ЕС, РОССИЯ
Латвия запросила у ЕС деньги из-за разрыва связей с Россией, пишут СМИ
Politico: Латвия запросила у ЕС 7 миллиардов евро из-за последствий разрыва связей с РФ