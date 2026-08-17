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Россия готова помочь Гане в промышленности и энергетике

Россия готова помочь Гане в промышленности и энергетике - 17.08.2026, ПРАЙМ

Россия готова помочь Гане в промышленности и энергетике

Россия готова содействовать Гане в развитии промышленности, энергетики и геологоразведки, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T13:55+0300

2026-08-17T13:55+0300

2026-08-17T13:55+0300

россия

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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россия готова содействовать Гане в развитии промышленности, энергетики и геологоразведки, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. "Среди перспективных сфер приложения наших усилий, в том числе в контексте подготовки к заседанию межправительственной комиссии, мы называли энергетику, включая атомную энергетику. Здесь уже есть определенные конкретные наработки, геологоразведку, сельское хозяйство, поставки удобрений, информационно-коммуникационные технологии и многое другое", — сказал Лавров. Министр отметил, что Россия приветствует заинтересованность Ганы в развитии контактов с российскими экономическими операторами и будет работать над воплощением конкретных проектов. Содействию экономическим и торговым связям послужит подписанное соглашение о безвизовых поездках для владельцев дипломатических и служебных паспортов, которое охватывает все министерства и ведомства, вовлеченные в двусторонние отношения. Глава МИД Ганы находится с рабочим визитом в Москве с 16 по 19 августа.

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