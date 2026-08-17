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Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое

Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое - 17.08.2026, ПРАЙМ

Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое

Страновая квота на обучение студентов из Ганы в российских университетах, начиная со нынешнего академического года, будет практически удвоена, заявил министр... | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T14:25+0300

2026-08-17T14:25+0300

2026-08-17T14:25+0300

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Страновая квота на обучение студентов из Ганы в российских университетах, начиная со нынешнего академического года, будет практически удвоена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас очень хороший уровень работы на этом направлении, включая подготовку кадров для Ганы в российских университетах. Страновая квота сейчас для Ганы составляет 120 мест за счет стипендий, которые предоставляет российское правительство. С нынешнего академического года она будет практически удвоена", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. В ответ на это глава МИД Ганы выразил благодарность в адрес РФ за увеличение квот для африканских студентов.

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россия, общество , гана, сергей лавров, мид