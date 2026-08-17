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Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое - 17.08.2026, ПРАЙМ
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Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое
Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое - 17.08.2026, ПРАЙМ
Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое
Страновая квота на обучение студентов из Ганы в российских университетах, начиная со нынешнего академического года, будет практически удвоена, заявил министр... | 17.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-17T14:25+0300
2026-08-17T14:25+0300
россия
общество
гана
сергей лавров
мид
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Страновая квота на обучение студентов из Ганы в российских университетах, начиная со нынешнего академического года, будет практически удвоена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "У нас очень хороший уровень работы на этом направлении, включая подготовку кадров для Ганы в российских университетах. Страновая квота сейчас для Ганы составляет 120 мест за счет стипендий, которые предоставляет российское правительство. С нынешнего академического года она будет практически удвоена", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. В ответ на это глава МИД Ганы выразил благодарность в адрес РФ за увеличение квот для африканских студентов.
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россия, общество , гана, сергей лавров, мид
РОССИЯ, Общество , ГАНА, Сергей Лавров, МИД
14:25 17.08.2026
 
Россия увеличит квоту для студентов из Ганы почти вдвое

Лавров: страновая квота на обучение студентов из Ганы в российских вузах будет удвоена

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Страновая квота на обучение студентов из Ганы в российских университетах, начиная со нынешнего академического года, будет практически удвоена, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"У нас очень хороший уровень работы на этом направлении, включая подготовку кадров для Ганы в российских университетах. Страновая квота сейчас для Ганы составляет 120 мест за счет стипендий, которые предоставляет российское правительство. С нынешнего академического года она будет практически удвоена", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой.
В ответ на это глава МИД Ганы выразил благодарность в адрес РФ за увеличение квот для африканских студентов.
 
РОССИЯОбществоГАНАСергей ЛавровМИД
 
 
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