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"Лента" пожаловалась в ФАС на поставщика кормов Royal Canin

"Лента" пожаловалась в ФАС на поставщика кормов Royal Canin - 17.08.2026, ПРАЙМ

"Лента" пожаловалась в ФАС на поставщика кормов Royal Canin

Ритейлер "Лента" обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить поставщика кормов для животных Royal Canin на предмет злоупотребления | 17.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-17T08:58+0300

2026-08-17T08:58+0300

2026-08-17T08:58+0300

бизнес

"лента"

фас рф

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МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Ритейлер "Лента" обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить поставщика кормов для животных Royal Canin на предмет злоупотребления доминирующим положением, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заявление, которое есть в распоряжении издания и подлинность которого подтвердил источник, знакомый с содержанием документа. "Лента" попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить поставщика кормов Royal Canin - ООО "Рускан Дистрибьюшн" - на признаки злоупотребления доминирующим положением", - пишет газета. Согласно статье, представитель ФАС подтвердил получение документа, его рассмотрят до 16 октября 2026 года. Он отметил, что, в случае выявления нарушений служба примет меры реагирования. Газета уточняет, что "Лента" в заявлении указала, что уже продолжительное время пытается заключить прямой договор с "Рускан Дистрибьюшн" на поставку кормов Royal Canin в сеть "Лента Зоомаркет". На данный момент товар поступает через дистрибьютора, которого выбрал поставщик, но прямые закупки, по оценке торговой сети, были бы выгоднее. "Устранение посредника позволило бы установить "справедливые, стабильные цены" для покупателей, сообщил "Известиям" представитель "Ленты", - говорится в тексте статьи. "Известия" пишут, что "Лента" направила запрос на заключение прямого договора 7 апреля 2026 года, но, согласно переписке, приведенной в заявлении, 16 апреля "Рускан Дистрибьюшн" отказался заключать контракт. Причиной отказа стало то, что "Лента Зоомаркет" принадлежит той же компании, которая управляет продуктовыми сетями "Гипер Лента" и "Супер Лента". В то же время ритейлер считает этот аргумент необоснованным. Также в заявлении отмечается, что поставщик напрямую работает с другими специализированными зоосетями, включая "Четыре лапы", "Зоозавр" (входит в ГК "Детский мир") и PetShop.ru. "Лента" обратилась в ФАС с просьбой проверить такие условия на предмет возможной дискриминации, сообщают "Известия".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, "лента", фас рф